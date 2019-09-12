Motociclista foge na contramão em alta velocidade na BR 262 no ES

Fugindo da Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES), um motociclista trafegou em alta velocidade pela contramão da BR 262, em Cariacica, no Espírito Santo. O caso aconteceu nesta quarta-feira (11). O homem foi encaminhado para a delegacia.
A Polícia Civil foi procurada para saber se o condutor foi autuado, se continua preso ou foi liberado. Em nota, informou que não era possível localizar a ocorrência porque o expediente administrativo do cartório das Delegacias Regionais já foi encerrado nesta quinta-feira (12).
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De acordo com a PRF, a equipe deu ordem de parada para o motociclista no quilômetro 296 da BR 101, em Cariacica, mas o condutor não obedeceu, quase atropelou policiais e seguiu em fuga. Ao entrar na BR 262, o motociclista seguiu pela contramão por cerca de 600 metros em alta velocidade.
Depois, perdeu o equilíbrio ao tocar no meio fio e caiu. Ele ainda tentou fugir à pé, mas foi detido. O suspeito ofereceu resistência e precisou ser algemado.
Aos policiais rodoviários, o homem disse ter fugido porque motocicleta estava com o licenciamento vencido. Ele fez teste do bafômetro, que deu negativo. A moto, por não ter outras restrições, foi encaminhada ao pátio conveniado.