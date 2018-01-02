Motociclista fica ferido em engavetamento na BR 101

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um engavetamento com três carros, no Km 204 da BR 101, em João Neiva, às 16 horas desta segunda-feira (1º). O acidente aconteceu próximo ao trevo de Colatina.

De acordo com a Eco101, concessionária que administra a via, uma faixa, no sentido Linhares, está interditada. No local, há uma equipe trabalhando para liberar a rodovia, que está com fluxo intenso.