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João Neiva

Motociclista fica ferido em engavetamento na BR 101

A vítima foi encaminhada ao hospital São Camilo, em Aracruz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2018 às 22:13

Publicado em 01 de Janeiro de 2018 às 22:13

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um engavetamento com três carros, no Km 204 da BR 101, em João Neiva, às 16 horas desta segunda-feira (1º). O acidente aconteceu próximo ao trevo de Colatina.
De acordo com a Eco101, concessionária que administra a via, uma faixa, no sentido Linhares, está interditada. No local, há uma equipe trabalhando para liberar a rodovia, que está com fluxo intenso. 
Internautas relataram ao Gazeta Online que estão há mais de 1 hora parados na via. A Eco101 informou, também, que o grande fluxo também se dá devido ao feriado. A vítima foi encaminhada ao hospital São Camilo, em Aracruz. 

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