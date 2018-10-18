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Campo Grande

Motociclista fica ferido em colisão com Transcol em Cariacica

O Samu foi acionado para prestar socorro e não há informações sobre o estado de saúde da vítima
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2018 às 17:48

Publicado em 18 de Outubro de 2018 às 17:48

Acidente envolvendo uma moto e um ônibus na avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica Crédito: Internauta | Gazeta Online
Um motociclista ficou ferido após colidir contra um ônibus do sistema Transcol no cruzamento da avenida Expedito Garcia e a rua Francisco Alves, em Campo Grande, Cariacica, por volta das 13h30 desta quinta-feira (18). O Samu foi acionado para prestar socorro e a vítima foi encaminhada para um hospital particular da região, mas não há informações sobre o estado de saúde dela.
Acionada pela reportagem do Gazeta Online, a GVBus informou que o ônibus do sistema Transcol não está envolvido no acidente. O piloto da moto teria colidido contra outro veículo e, após a batida, ido parar debaixo do coletivo.
> Motorista perde controle e atinge poste na Beira-Mar, em Vitória

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