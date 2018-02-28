Motociclista fica ferido em acidente na Serra

Um motociclista ficou ferido após colidir com um veículo de passeio no quilômetro 270 da BR 101, próximo ao Viaduto de Carapina, na Serra. O acidente aconteceu no início da manhã desta quarta-feira (28).

Apesar do susto, a vítima sofreu ferimentos leves e foi encaminhada para o Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, também na Serra.

Além da Eco 101, concessionária responsável pela via, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada para dar apoio e fazer o registro da ocorrência.

Devido à colisão, o trânsito está lento e intenso desde o cruzamento com a Rua Maria de Lurdes Cirilo, até a região do ocorrido. De acordo com a Eco 101, a faixa 2, no sentido Sul, está interditada e o tráfego foi desviado para a faixa 1. Ainda não há previsão para a liberação total da pista.