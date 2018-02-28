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BR 101

Motociclista fica ferido em acidente na Serra

O acidente aconteceu no início da manhã desta quarta-feira (28)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2018 às 11:41

Publicado em 28 de Fevereiro de 2018 às 11:41

Um motociclista ficou ferido após colidir com um veículo de passeio no quilômetro 270 da BR 101, próximo ao Viaduto de Carapina, na Serra. O acidente aconteceu no início da manhã desta quarta-feira (28).
Apesar do susto, a vítima sofreu ferimentos leves e foi encaminhada para o Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, também na Serra.
Além da Eco 101, concessionária responsável pela via, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada para dar apoio e fazer o registro da ocorrência.
Devido à colisão, o trânsito está lento e intenso desde o cruzamento com a Rua Maria de Lurdes Cirilo, até a região do ocorrido. De acordo com a Eco 101, a faixa 2, no sentido Sul, está interditada e o tráfego foi desviado para a faixa 1. Ainda não há previsão para a liberação total da pista.
 

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