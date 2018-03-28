Motociclista fica ferido em acidente na Praia do Canto

Um motociclista ficou ferido em um acidente na manhã desta quarta-feira (28), na Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto, em Vitória. O condutor de um veículo de passeio teria fechado a moto, que acabou caindo na perna do motociclista. Na motocicleta tinham dois passageiros, mas apenas o condutor ficou ferido.