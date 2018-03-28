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Na Saturnino de Brito

Motociclista fica ferido em acidente na Praia do Canto

O condutor de um veículo de passeio teria fechado a moto, que acabou caindo na perna do motociclista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2018 às 13:08

Publicado em 28 de Março de 2018 às 13:08

Um motociclista ficou ferido em um acidente na manhã desta quarta-feira (28), na Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto, em Vitória. O condutor de um veículo de passeio teria fechado a moto, que acabou caindo na perna do motociclista. Na motocicleta tinham dois passageiros, mas apenas o condutor ficou ferido.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde do ferido.
O trânsito ficou lento nos dois sentidos da avenida e uma faixa no sentido Serra, ficou ocupada para atendimento médico.
Com informações de Caíque Verli
 

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