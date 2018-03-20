Voou 15 metros

Motociclista fica ferido em acidente com carro em Vitória

Colisão aconteceu na Avenida Paulino Muller, na Ilha de Santa Maria, em Vitória

Publicado em 20 de Março de 2018 às 11:22

Redação de A Gazeta

Um motociclista ficou ferido após uma colisão por volta de 7h10 desta terça-feira (20). O acidente aconteceu na Avenida Paulino Muller, na Ilha de Santa Maria, em Vitória.
De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, o motorista do veículo seguia pela Rua Hermes Curry Carneiro quando, ao realizar uma curva, não viu uma placa de Pare e colidiu com uma moto que seguia no sentido Beira-Mar.
O motociclista voou por cerca de 15 metros. Ele quebrou o tornozelo esquerdo e o pulso direito, e está consciente. A vítima foi atendida pelo SAMU e encaminhada para o Hospital São Lucas, em Vitória.
Três pessoas estavam no carro que causou o acidente, mas nenhuma se feriu gravemente. O condutor do veículo veio de Pedra Azul trazer a mãe, uma idosa de 73 anos, que já teve câncer de mama, para fazer exames no Hospital Santa Rita, em Vitória. A idosa teve pequenos arranhões e um corte pequeno na perna e seguiu para a consulta marcada.
A Guarda Municipal de Vitória foi ao local para atender a ocorrência e fazer o apoio no trânsito. Os dois veículos ficaram destruídos.
 

