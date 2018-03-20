Motociclista fica ferido em acidente com carro em Vitória

Um motociclista ficou ferido após uma colisão por volta de 7h10 desta terça-feira (20). O acidente aconteceu na Avenida Paulino Muller, na Ilha de Santa Maria, em Vitória.
De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, o motorista do veículo seguia pela Rua Hermes Curry Carneiro quando, ao realizar uma curva, não viu uma placa de Pare e colidiu com uma moto que seguia no sentido Beira-Mar.
O motociclista voou por cerca de 15 metros. Ele quebrou o tornozelo esquerdo e o pulso direito, e está consciente. A vítima foi atendida pelo SAMU e encaminhada para o Hospital São Lucas, em Vitória.
Três pessoas estavam no carro que causou o acidente, mas nenhuma se feriu gravemente. O condutor do veículo veio de Pedra Azul trazer a mãe, uma idosa de 73 anos, que já teve câncer de mama, para fazer exames no Hospital Santa Rita, em Vitória. A idosa teve pequenos arranhões e um corte pequeno na perna e seguiu para a consulta marcada.
A Guarda Municipal de Vitória foi ao local para atender a ocorrência e fazer o apoio no trânsito. Os dois veículos ficaram destruídos.