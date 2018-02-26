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Na Lindenberg

Motociclista fica ferido em acidente com caminhão em Vila Velha

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2018 às 14:04

Publicado em 26 de Fevereiro de 2018 às 14:04

Um motociclista ficou ferido após colidir com um caminhão na manhã desta segunda-feira (26). O acidente aconteceu no bairro Cobilândia, na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, por volta de 9h40.
Segundo o boletim de ocorrência, o caminhão passou por cima da motocicleta. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, também em Vila Velha. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do ferido.
De acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha, a via foi liberada por volta de 10h e o trânsito segue normalmente.
 

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