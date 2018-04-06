Motociclista fica ferido após colisão em avenida de Vitória

Um motociclista ficou ferido após colidir com um veículo de passeio na Avenida Fernando Ferrari, em frente à Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), por volta de 8h10 desta sexta-feira (6).

A Guarda Municipal de Vitória informou que uma faixa está bloqueada, no sentido Centro de Vitória, para atendimento médico. Uma equipe de socorro do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) está no local.

A Guarda Municipal já realizou a sinalização da via e aguarda pela liberação do SAMU. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.