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Na Fernando Ferrari

Motociclista fica ferido após colisão em avenida de Vitória

A Guarda Municipal de Vitória informou que uma faixa está bloqueada, no sentido Centro de Vitória, para atendimento médico

Publicado em 06 de Abril de 2018 às 12:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2018 às 12:36
Um motociclista ficou ferido após colidir com um veículo de passeio na Avenida Fernando Ferrari, em frente à Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), por volta de 8h10 desta sexta-feira (6).
A Guarda Municipal de Vitória informou que uma faixa está bloqueada, no sentido Centro de Vitória, para atendimento médico. Uma equipe de socorro do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) está no local.
A Guarda Municipal já realizou a sinalização da via e aguarda pela liberação do SAMU. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.
 

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