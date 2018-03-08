Motociclista fica ferido após colisão em avenida de Vitória

Duas motos bateram em frente a uma lanchonete, na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, no inicio da manhã desta quinta-feira (08). O acidente aconteceu por volta de 7h e deixou um ferido.

Segundo a Polícia Militar, uma das motos capotou. A vítima foi socorrida pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (SAMU) e não há informações sobre o estado de saúde.

A Guarda Municipal de Vitória informou que não houve grande retenção. As duas motocicletas já foram removidas e o trânsito flui normalmente.



