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Na Avenida Fernando Ferrari

Motociclista fica ferido após colisão em avenida de Vitória

Duas motos colidiram em frente a uma lanchonete, na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, no inicio da manhã desta quinta-feira (08)

Publicado em 08 de Março de 2018 às 10:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2018 às 10:38
Duas motos bateram em frente a uma lanchonete, na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, no inicio da manhã desta quinta-feira (08). O acidente aconteceu por volta de 7h e deixou um ferido.
Segundo a Polícia Militar, uma das motos capotou. A vítima foi socorrida pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (SAMU) e não há informações sobre o estado de saúde.
A Guarda Municipal de Vitória informou que não houve grande retenção. As duas motocicletas já foram removidas e o trânsito flui normalmente.
 
 

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