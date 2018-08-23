Motociclista fica ferido após colisão com utilitário carro em Vitória

Um motociclista ficou ferido após uma colisão com um Hyundai Tucson, na Avenida Beira-Mar, em Vitória, por volta de 12h09, no início da tarde desta quinta-feira (23).
De acordo com informações da Guarda Municipal de Vitória, a Tucson estava saindo de um estacionamento da Câmara Municipal dos Vereadores de Vitória, quando bateu no motociclista, que ficou caído na pista. A moto ficou amassada.
No momento do acidente, apenas uma faixa, no sentido Centro de Vitória estava fluindo. O Serviço Médico de Atendimento de Urgência (Samu) socorreu a vítima. A Polícia Militar e a Guarda Municipal também estiveram no local. O trânsito foi liberado por volta de 12h50.