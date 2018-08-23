Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Motociclista fica ferido após colisão com utilitário carro em Vitória
Avenida Beira-Mar

Motociclista fica ferido após colisão com utilitário carro em Vitória

Um Hyundai Tucson estava saindo de um estacionamento da Câmara Municipal dos Vereadores de Vitória, quando bateu no motociclista, que caiu na pista

Publicado em 23 de Agosto de 2018 às 15:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2018 às 15:50
Um motociclista ficou ferido após uma colisão com um Hyundai Tucson, na Avenida Beira-Mar, em Vitória, por volta de 12h09, no início da tarde desta quinta-feira (23).
De acordo com informações da Guarda Municipal de Vitória, a Tucson estava saindo de um estacionamento da Câmara Municipal dos Vereadores de Vitória, quando bateu no motociclista, que ficou caído na pista. A moto ficou amassada.
No momento do acidente, apenas uma faixa, no sentido Centro de Vitória estava fluindo. O Serviço Médico de Atendimento de Urgência (Samu) socorreu a vítima. A Polícia Militar e a Guarda Municipal também estiveram no local. O trânsito foi liberado por volta de 12h50.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Após alerta de tsunami, Japão adverte para novos terremotos de grande magnitude nos próximos dias
Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos
Quarto onde mulher foi mantida refém em Vila Velha
Casal é preso por manter mulher de 37 anos em cárcere privado em Itapuã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados