Motociclista fica ferido após acidente na Serra

Um motociclista ficou ferido após colidir com um veículo de passeio no quilômetro 268 da BR 101, na altura de Carapina, na Serra, próximo a um supermercado da região. O acidente aconteceu por volta de 7h da manhã desta quinta-feira (25), no sentido Vitória.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista foi socorrido com ferimentos leves e encaminhado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, também na Serra. A frente do carro ficou destruída.