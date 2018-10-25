Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BR 101

Motociclista fica ferido após acidente na Serra

Uma faixa da pista central chegou a ficar interditada, mas já foi liberada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2018 às 11:11

Publicado em 25 de Outubro de 2018 às 11:11

Um motociclista ficou ferido após colidir com um veículo de passeio no quilômetro 268 da BR 101, na altura de Carapina, na Serra, próximo a um supermercado da região. O acidente aconteceu por volta de 7h da manhã desta quinta-feira (25), no sentido Vitória.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista foi socorrido com ferimentos leves e encaminhado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, também na Serra. A frente do carro ficou destruída.
Equipes da PRF e da Eco 101, concessionária que administra a via, estão no local para o atendimento da ocorrência. Uma faixa da pista chegou a ficar interditada, mas já foi liberada. O trânsito segue lento no local.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados