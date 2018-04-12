Motociclista atropelado por BMW tem perna amputada

A irmã do mecânico industrial, a costureira Luciana Moura, disse que, apesar da gravidade do acidente, o mecânico passa relativamente bem. Ele foi transferido nesta quarta-feira (11) para o Hospital Santa Mônica, em Vila Velha.

"Meu irmão estava indo trabalhar quando tudo aconteceu. Como estava chovendo e ele pilotava uma moto, ele parou na calçada, debaixo de uma marquise, para esperar a chuva estiar. Foi nesse momento que a BMW veio com tudo e o atropelou. O Luciano disse que nem viu o carro. Ele apenas escutou um barulho muito forte, achou que a marquise tinha caído. Só quando ele estava no chão e tentou levantar, não conseguiu porque não sentiu a perna. A perna dele ficou estraçalhada com a violência da pancada. A sorte dele é que ele não tirou o capacete, porque senão provavelmente estaria morto", conta.

Luciano Moura, de 38 anos, precisou amputar a perna esquerda Crédito: Arquivo pessoal

MILAGRE

Luciana disse ainda que, assim que o mecânico industrial deu entrada no Hospital São Lucas, os médicos amputaram a perna para mantê-lo vivo.

"Infelizmente não tinha como tentar recuperar a perna dele. Os médicos foram logo amputando, porque senão ele poderia morrer ali. Pelo grau da batida, é até um milagre ele estar vivo."

Sobre o motorista que dirigia a BMW, Luciana Moura disse não ter notícias, apenas que ele tinha ficado preso às ferragens. Segundo a costureira, a família do motorista chegou entrar em contato com os familiares de Luciano oferecendo ajuda, mas eles preferiram não aceitar. Luciano tem um filho de 16 anos.

O ACIDENTE

Um acidente entre uma BMW e uma moto deixou três pessoas feridas na noite de segunda-feira (09), por volta das 21h, na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Vitória. A BMW foi parar na calçada e ficou imprensada entre a parede de um prédio e um poste.

Os ocupantes do carro ficaram presos às ferragens e o motociclista ficou caído próximo ao carro, também na calçada. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas por uma ambulância do Samu para o Hospital São Lucas.