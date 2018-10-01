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Vila Velha

Motoboy morre após bater em carro na Praia da Costa

Com o impacto, Felipe Siman foi arremessado por cima do veículo e acabou indo parar sobre a calçada.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2018 às 01:14

Publicado em 01 de Outubro de 2018 às 01:14

Acidente na Praia da Costa envolvendo motociclista Crédito: Internauta/Letícia Gonçalves
Um motoboy morreu após sofrer um acidente, por volta das 21h20 deste domingo (30), na Praia da Costa, em Vila Velha. Felipe Siman Bastos, de 34 anos, não resistiu aos ferimentos, ainda no local da batida.
A vítima seguia pela Avenida Hugo Musso e, quando foi atravessar o cruzamento com a Rua Sergipe, acabou se chocando contra um Nissan March branco. O motorista do carro afirmou que o motoboy teria ultrapassado o sinal vermelho. Versão que foi confirmada por uma testemunha.
Felipe foi arremessado por cima do veículo e acabou indo parar sobre a calçada. No momento do acidente, ele estava trabalhando, entregando lanches. Populares acionaram o Samu, que tentou realizar atendimento, mas quando chegou, o motociclista havia morrido.
Equipes da Perícia da Polícia Civil e do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar estiveram no local. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.
 

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