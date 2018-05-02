Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Mortes em Colatina: família de motorista é sepultada em Vila Velha
Fatalidade

Mortes em Colatina: família de motorista é sepultada em Vila Velha

Elionis Marçal, parente das vítimas do acidente, falou emocionado com a reportagem do Gazeta Online

Publicado em 02 de Maio de 2018 às 19:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2018 às 19:39
Crédito: Marcelo Prest
Por volta das 16h20 desta quarta-feira (2) as vítimas do grave acidente na ES 080, que aconteceu nesta terça (1º) foram sepultadas no Cemitério Municipal de Santa Inês, em Vila Velha. Os corpos foram velados na Igreja Batista de Ataíde, também em Vila Velha.
Elionis Marçal, de 47 anos, falou com tristeza sobre a morte dos familiares. "Eles estavam em São Gabriel da Palha na casa da minha irmã, passeando no final de semana. Eles voltaram porque a Bruna iria trabalhar hoje (2)", explicou.
> FOTOJORNALISMO | Veja imagens dos sepultamentos
Elionis falou, emocionado, sobre como era Maria Marçal dos Anjos, de 91 anos, que também morreu no acidente. "Ela era muito animada, gostava de festa... Se você chamasse ela pra sair, ela era a primeira a estar arrumada", relembrou. "Ela sempre foi um exemplo de vida para todos nós. Infelizmente aconteceu essa fatalidade com a nossa família", disse.
Sobre a dinâmica do acidente, o parente das vítimas não quis comentar porque, segundo ele, os detalhes ainda estão sendo apurados. "Vamos aguardar e depois voltamos a falar sobre isso", informou.
Os corpos foram enterrados separadamente. Uma oração do Pai Nosso foi dedicada para cada vítima. "Fica-se um buraco. Só o tempo e Deus para nos confortar. Grande multidão de amigos e parentes estão sempre conosco. Nossa família sempre foi assim: onde está um, estão todos", concluiu Elionis.
VEJA VÍDEO

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câmara de Vereadores de Vitória
Vereadores de Vitória aprovam aumento de 20% no próprio tíquete-alimentação
Vitória x Porto-BA, pela Série D do Brasileirão 2026
Vitória volta a vencer em casa e retorna ao G-4 do Grupo 12 da Série D
Imagem de destaque
Motorista bêbado bate em viatura, tenta fugir e acaba detido em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados