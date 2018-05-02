Mortes em Colatina: família de motorista é sepultada em Vila Velha

Crédito: Marcelo Prest

ES 080, que aconteceu nesta terça (1º) foram sepultadas no Cemitério Municipal de Santa Inês, em Vila Velha. Os corpos foram velados na Igreja Batista de Ataíde, também em Vila Velha. Por volta das 16h20 desta quarta-feira (2) as vítimas do grave acidente na, que(1º) foram sepultadas no Cemitério Municipal de Santa Inês, em Vila Velha. Os corpos foram velados na Igreja Batista de Ataíde, também em

Elionis Marçal, de 47 anos, falou com tristeza sobre a morte dos familiares. "Eles estavam em São Gabriel da Palha na casa da minha irmã, passeando no final de semana. Eles voltaram porque a Bruna iria trabalhar hoje (2)", explicou.

Elionis falou, emocionado, sobre como era Maria Marçal dos Anjos, de 91 anos, que também morreu no acidente. "Ela era muito animada, gostava de festa... Se você chamasse ela pra sair, ela era a primeira a estar arrumada", relembrou. "Ela sempre foi um exemplo de vida para todos nós. Infelizmente aconteceu essa fatalidade com a nossa família", disse.

Sobre a dinâmica do acidente, o parente das vítimas não quis comentar porque, segundo ele, os detalhes ainda estão sendo apurados. "Vamos aguardar e depois voltamos a falar sobre isso", informou.

Os corpos foram enterrados separadamente. Uma oração do Pai Nosso foi dedicada para cada vítima. "Fica-se um buraco. Só o tempo e Deus para nos confortar. Grande multidão de amigos e parentes estão sempre conosco. Nossa família sempre foi assim: onde está um, estão todos", concluiu Elionis.