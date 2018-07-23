Morre Oliézi Modolo, professor aposentado e ex-coordenador da Ufes

Ufes Crédito: Edson Chagas / Arquivo

O professor aposentado da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Oliézi Modolo faleceu neste domingo (22). Segundo informações da universidade, ele não resistiu após sofrer complicações pós-cirúrgicas.

Em nota, a Ufes afirma que o professor foi sepultado às 10h desta segunda-feira (23) no Cemitério Santo Antônio, em Vitória.

O professor Oliézi era Licenciado em Desenho pela Escola de Belas Artes e lecionou no Centro de Artes, campus de Goiabeiras. Durante muitos anos também esteve à frente da Comissão Coordenadora do Vestibular (CCV).