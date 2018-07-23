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Luto

Morre Oliézi Modolo, professor aposentado e ex-coordenador da Ufes

O professor faleceu, segundo a Ufes, por complicações pós-cirúrgicas e foi sepultado no Cemitério de Santo Antônio, em Vitória

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 15:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2018 às 15:42
Ufes Crédito: Edson Chagas / Arquivo
O professor aposentado da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Oliézi Modolo faleceu neste domingo (22). Segundo informações da universidade, ele não resistiu após sofrer complicações pós-cirúrgicas.
Em nota, a Ufes afirma que o professor foi sepultado às 10h desta segunda-feira (23) no Cemitério Santo Antônio, em Vitória.
O professor Oliézi era Licenciado em Desenho pela Escola de Belas Artes e lecionou no Centro de Artes, campus de Goiabeiras. Durante muitos anos também esteve à frente da Comissão Coordenadora do Vestibular (CCV).
 

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