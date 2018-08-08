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Em João Neiva

Morre motorista ferido em acidente na BR 101

Condutor do automóvel foi socorrido com vida e levado para um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de ser transferido para a Serra

Publicado em 08 de Agosto de 2018 às 15:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2018 às 15:24
O motorista de um carro que bateu de frente com uma carreta na manhã desta quarta-feira (08), na BR 101, em João Neiva, Região Norte do Estado, morreu antes de ser transferido para o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. O nome e a idade da vítima não foram informados.
De acordo com a Eco 101, concessionária que administra a rodovia, o condutor do Renault Sandero, de cor vermelha, foi socorrido com vida e levado para um hospital de João Neiva. Devido à gravidade de seu estado de saúde, foi decidido o seu encaminhamento para o Hospital Jayme dos Santos Neves, mas ele morreu antes da transferência.
A Polícia Rodoviária Federal informou que o automóvel teria tentado fazer uma ultrapassagem na BR, mas acabou batendo de frente com uma carreta. O acidente aconteceu por volta das 6h30.
Morre motorista ferido em acidente na BR 101

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