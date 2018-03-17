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Saúde pública

Morre idoso de 104 anos que esperava por vaga em UTI

Faustino Reis, de 104 anos, estava internado na UPA de Carapina com infecção urinária desde a última sexta-feria (9)

Publicado em 17 de Março de 2018 às 19:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2018 às 19:46
O idoso Faustino Reis, de 104 anos, morreu aguardando uma vaga em uma UTI Crédito: Arquivo Pessoal
Faleceu na tarde deste sábado (17) Faustino Reis, de 104 anos, que aguardava ser transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de algum hospital público no Estado. O idoso havia sido internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Carapina, na Serra, na última sexta-feira (9), com um quadro de infecção urinária. Segundo a família, a transferência não aconteceu a tempo por falta de ambulância.
Na última quarta-feira (14), o filho de Faustino, Pedro Reis, havia realizado um pedido de transferência na Defensoria Pública de Jardim Limoeiro, também na Serra, mas não teve nenhum retorno sobre a solicitação. O estado de saúde do idoso, segundo a família, era grave. 
Na noite desta sexta-feira (16), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou, por meio de nota, que a busca por uma vaga de internação hospitalar para o paciente estava sendo feita desde o dia 10 de março, quando a solicitação do leito foi cadastrada na Central de Regulação de Internação.
A Sesa chegou a explicar que a busca pelo leito adequado ao perfil do paciente é feita primeiramente na rede estadual, depois na rede filantrópica e, se não houver disponibilidade, é realizada a compra na rede particular, onde em alguns casos não há disponibilidade. No fim da noite desta sexta-feira (17), a pasta enviou uma nota atualizada informando que o paciente seria encaminhado para o Hospital Vila Velha.
No entanto, Pedro informou que na manhã deste sábado (17), o pai não tinha conseguido ser transferido por falta de ambulância, e que a UPA cogitou levar o idoso em uma enfermaria em um hospital em São Torquato, em Vila Velha. A família estava preocupada porque o idoso corria risco de vida e precisava ser internado em uma UTI.
Procurada na manhã deste sábado (17), a Sesa informou, por meio de nota, que desde sexta-feira (16) havia providenciado a vaga na enfermaria para internação de Faustino, como solicitado pela UPA. No entanto, a secretaria informou que não realizou a transferência porque a UPA não tinha sinalizado a necessidade de apoio para transferir o paciente. A pasta disse que a Central de Regulação de Internação continuaria a buscar o leito para atender o idoso, porém ele não resistiu à infecção e morreu.  
Procurada para comentar o caso, a Sesa informou, por meio de nota, que lamenta a morte do paciente e esclarece que na noite desta sexta-feira (16) providenciou a vaga de enfermaria para internação do senhor Faustino, conforme tinha sido solicitado. A secretaria reforçou que a UPA, no entanto, não realizou a transferência nem sinalizou a necessidade de apoio para transferir o paciente.
Ainda de acordo com a nota, na manhã deste sábado (17), a UPA modificou a solicitação da vaga para UTI. Sendo assim, a Central de Regulação de Internação estava buscando o leito que atendesse à necessidade do paciente.
 

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