Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Morre égua baleada em troca de tiros entre PMs e bandidos no ES
Cariacica

Morre égua baleada em troca de tiros entre PMs e bandidos no ES

'Quando passava por problemas ruins, ela era minha terapia. Alguém que eu podia conversar e eu sei que me entendia', desabafa dono do animal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2018 às 21:12

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 21:12

Égua é baleada em tiroteio no bairro Flexal II, em Cariacica Crédito: Internauta | Gazeta Online
A égua Akira - baleada na pata durante um tiroteio entre bandidos e policiais militares no dia no 16 de outubro no bairro Flexal II, em Cariacica - teve que ser sacrificada na manhã desta segunda-feira (29).
De acordo com Frederico Leite - dono do animal, médicos veterinários disseram que uma das balas perfurou o fêmur do equino e, como ele é de grande porte, seria complicado tratar do ferimento. 
Frederico afirmou estar triste com o ocorrido, pois considerava Akira parte da família, e disse que se sente impotente por não ter conseguido ajudá-la.
Eu tenho ela desde pequeno. Quando passava por problemas ruins, ela era minha terapia. Alguém que eu podia conversar e eu sei que me entendia. É triste, foi uma fatalidade. Me senti impotente e incapaz de ajudá-la
O equino necessitava passar por uma cirurgia para retirar as balas que ficaram alojadas, entretanto o homem não tinha condições de arcar com as despesas médicas. Ele chegou a receber ajuda de uma mulher que viu a matéria no Gazeta Online, mas não foi o suficiente para evitar que o animal fosse sacrificado.
Frederico Leite e a égua Akira Crédito: Arquivo Pessoal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados