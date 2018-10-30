Morre égua baleada em troca de tiros entre PMs e bandidos no ES

Égua é baleada em tiroteio no bairro Flexal II, em Cariacica Crédito: Internauta | Gazeta Online

A égua Akira - baleada na pata durante um tiroteio entre bandidos e policiais militares no dia no 16 de outubro no bairro Flexal II, em Cariacica - teve que ser sacrificada na manhã desta segunda-feira (29).

De acordo com Frederico Leite - dono do animal, médicos veterinários disseram que uma das balas perfurou o fêmur do equino e, como ele é de grande porte, seria complicado tratar do ferimento.

Frederico afirmou estar triste com o ocorrido, pois considerava Akira parte da família, e disse que se sente impotente por não ter conseguido ajudá-la.

Eu tenho ela desde pequeno. Quando passava por problemas ruins, ela era minha terapia. Alguém que eu podia conversar e eu sei que me entendia. É triste, foi uma fatalidade. Me senti impotente e incapaz de ajudá-la

O equino necessitava passar por uma cirurgia para retirar as balas que ficaram alojadas, entretanto o homem não tinha condições de arcar com as despesas médicas. Ele chegou a receber ajuda de uma mulher que viu a matéria no Gazeta Online, mas não foi o suficiente para evitar que o animal fosse sacrificado.