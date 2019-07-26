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Serra

Morre ciclista atropelado por carreta na Rodovia Norte Sul

Acidente aconteceu em frente à UPA de Carapina

Publicado em 

26 jul 2019 às 14:41

Publicado em 26 de Julho de 2019 às 14:41

Ciclista é atropelado por carreta na Serra Crédito: Internauta / Gazeta Online
O ciclista que foi atropelado na manhã desta sexta-feira na Rodovia Norte Sul, em frente à UPA de Carapina, na Serra, não resistiu aos ferimentos e morreu logo após receber os primeiros socorros. Ainda não há informações sobre a identidade da vítima e dinâmica do acidente.
Uma testemunha que presenciou o acidente contou que o barulho do impacto entre o ciclista e a carreta foi muito grande. A vítima, que acabou debaixo do veículo, perdeu muito sangue.
Ainda segundo a testemunha, apesar do acidente ter acontecido em frente à UPA, a unidade não prestou atendimento à vítima. O caminhoneiro foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos.
O QUE DIZ O MOTORISTA
“Eu estava parado no semáforo na saída da Vale, e o sinal abriu pra mim. Olhei pro lado, olhei pro outro, saí e não vi ninguém, só escutei um estrondo e freei, quando percebi que o ciclista estava agarrado debaixo dos pneus. Ele veio sentido Norte Sul, indo pra Terminal de Carapina, quando ele veio colidiu com a caixa de cozinha e caiu para debaixo dos pneus e a bicicleta ficou por cima e acabou arrastando ele. Eu parei e tentei socorrê-lo, mas ele estava preso entre o asfalto, a bicicleta e o pneu, e tivemos que esperar o SAMU chegar. A gente não gosta dessa situação, é um ser humano, é uma vida, as pessoas falam que tudo é culpa do caminhoneiro, mas as pessoas andam igual um doido na rua. É a primeira vez que eu passo por uma situação dessas", lamentou Paulo Cesar Fuziel, 47 anos.
 

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