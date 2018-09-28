Moradores voltam a protestar por segurança para crianças em São Pedro

Moradores do bairro Resistência, na região da Grande São Pedro, em Vitória , fizeram uma manifestação na manhã desta sexta-feira (28) para reivindicar segurança para as crianças. Por causa da mobilização dos moradores, a Rodovia Serafim Derenzi, na altura da Curva da Morte, ficou bloqueada com pedaços de madeira e pneus queimados.

Segundo os moradores da região, a motivação do protesto é mais uma suspeita de tentativa de sequestro de uma criança na região. Segundo a mãe dessa criança, de 23 anos, que conversou com a reportagem da CBN Vitória (92,5 FM), sem se identificar, o filho de oito meses tem o costume de ficar no portão de casa, em frente à Rodovia Serafim Derenzi. Por volta de 19h30, um homem apareceu e já estava abrindo o cadeado do portão quando ela percebeu e correu atrás gritando.

"Ele já estava segurando na mãozinha dele. Ele saiu correndo depois que eu cheguei gritando minha cunhada e o irmão da padaria, mas não deu para pegar ele. Do ponto de ônibus para lá ninguém mais viu o homem. Parecia que tinha algum carro esperando ele, mas ninguém viu ele entrando", relatou.

A mãe, que é dona de casa, disse que tudo foi muito rápido. O homem, de acordo com ela, usava calça jeans, camisa azul escura e era moreno e forte. Ela lamenta tanta insegurança para as crianças da região.

"Tem que ter mais segurança, nossos filhos não podem nem ficar na porta de casa. A gente não sabe o que fazer. A gente tem tanto amor por eles e vem uma pessoa como essa querendo levar e a gente não sabe nem o que vai fazer. Se levassem meu filho e eu não encontrasse, eu não teria mais nada na vida. É uma injustiça", lamentou, emocionada.

De acordo com ela, aconteceu a mesma situação com uma vizinha. "Não foi o primeiro caso. Nossa vizinha também falou que o filho dela estava vindo da escola e tinha uma pessoa querendo pegar ele", relatou.

POLÍCIA CIVIL

O sigilo e o anonimato são garantidos", disse, em nota. A reportagem procurou a Polícia Civil, que disse, por meio de nota, que a ocorrência está sob investigação do Distrito de Polícia de Santo Antônio. Até o momento ninguém foi detido. "Outras informações, ainda, não serão passadas para não atrapalhar a apuração. Denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia (181) ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br O sigilo e o anonimato são garantidos", disse, em nota.

OUTRO PROTESTO

Na última quarta-feira (26) moradores do bairro São Pedro, em Vitória , também fecharam a Rodovia Serafim Derenzi em protesto por mais segurança para as crianças do bairro. Quem vive na região reclama que, há cerca de 20 dias, um veículo Chevrolet Corsa, de cor preta, tem abordado meninos e meninas nas ruas do bairro. Com medo, pais procuraram a polícia e agora pedem providências.

A técnica de laboratório, Iraneth Pereira dos Santos, de 39 anos, conta que na última quinta-feira (20), o filho, de 10 anos, foi parado e convidado a entrar no carro quando voltava para casa, depois de ir a um projeto de futebol no bairro.

"Meu filho estava saindo do projeto de futebol, na praça Dom João Batista, na Rua Guilherme Bacini, quando foi abordado por um homem em um Corsa preto. Abriu a porta e chamou ele para entrar, mas como a gente instruiu ele a não falar com estranhos, ele voltou correndo para o projeto para ver se encontrava ajuda. Ele ficou escondido lá, porque não encontrou mais as professoras do projeto, e ficou esperando para ver se o carro tinha ido atrás dele. Como ele não viu mais o carro, ele voltou por outro caminho, pela rua da feira, onde encontrou minha vizinha que levou ele para casa. No mesmo dia aconteceu um outro relato, com outra criança desse mesmo projeto. A mãe do menino entrou em contato comigo dizendo que o filho dela também tinha sido abordado por um carro. Meu filho chegou em casa muito assustado, não tem como uma criança inventar uma história dessas. Queremos segurança. Nossas crianças tem direito de ir e vir, a gente não pode deixar acontecer o pior para depois tomar providências", reclama.

Iraneth registrou um boletim de ocorrência na polícia, mas nem todos os pais que têm filhos, que foram abordados pelo mesmo veículo, teriam feito denúncia na delegacia. A diarista Val Moura, de 45 anos, faz parte de uma comissão em favor das crianças, e diz que muitos pais têm medo de denunciar.

"Tem mais ou menos 20 dias que a gente está nessa história desse Corsa preto. Eu tenho um filho de três anos, a gente manda as crianças para creche, para escola, mas fica com medo. A gente precisa trabalhar. Na semana passada, esse mesmo Corsa saiu puxando uma menina, ela ficou até machucada. Não sei se os pais também registram a ocorrência, porque muitos têm medo de falar", contou.

POLÍCIA MILITAR VAI ABORDAR VEÍCULOS

A Polícia Militar afirmou que o comando da 5ª Companhia do 1º Batalhão está atento aos relatos de moradores do bairro e que o patrulhamento foi intensificado na região.

De acordo com a PM, caso um veículo com as mesmas características - Chevrolet Corsa, de cor preta - seja visto transitando pela região de São Pedro será abordado para verificação. É importante que a comunidade acione uma viatura da PM em casos de suspeita. Caso haja vítima, o fato deve ser registrado na delegacia, declarou, ainda em nota.