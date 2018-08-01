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Moradores registram chuva de granizo em cidades do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu na tarde desta terça (31) um alerta de chuvas intensas para o Espírito Santo

Publicado em 31 de Julho de 2018 às 23:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2018 às 23:18
Granizo em Alfredo Chaves Crédito: Internauta | Anilson Ferreira
Moradores dos municípios de Vargem Alta e Alfredo Chaves  registraram chuva de granizo nesta terça-feira (31). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu durante a tarde um alerta de chuvas intensas para o Espírito Santo.
De acordo com a servidora pública Marieli Silva Ribeiro, em Vila Esperança, localizado em Vargem Alta, começou a chover por volta das 18h30. "Foi tudo muito rápido. Durou uns três minutos. Fez sol o dia inteiro e à tarde o tempo fechou". Segundo ela, apesar da intensidade, não houve prejuízos na localidade.
Em Alfredo Chaves, a moradora de Santa Maria do Ibitirui, Diana Aparecida Modolo Nascimento, também registrou o fenômeno. Ela disse que estava em casa quando começou a chover. "O tempo estava nublado desde cedo. Quando escureceu começou a chover".
As equipes da Defesa Civil de Vargem Alta e Alfredo Chaves confirmaram que choveu granizo nos municípios. Nas duas cidades não foram registrados prejuízos.
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Crédito: Diana Aparecida Modolo Nascimento
Crédito: Erivelton e Marieli Silva Ribeiro
 

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