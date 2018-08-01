Moradores registram chuva de granizo em cidades do ES

Granizo em Alfredo Chaves Crédito: Internauta | Anilson Ferreira

De acordo com a servidora pública Marieli Silva Ribeiro, em Vila Esperança, localizado em Vargem Alta, começou a chover por volta das 18h30. "Foi tudo muito rápido. Durou uns três minutos. Fez sol o dia inteiro e à tarde o tempo fechou". Segundo ela, apesar da intensidade, não houve prejuízos na localidade.

Em Alfredo Chaves, a moradora de Santa Maria do Ibitirui, Diana Aparecida Modolo Nascimento, também registrou o fenômeno. Ela disse que estava em casa quando começou a chover. "O tempo estava nublado desde cedo. Quando escureceu começou a chover".

As equipes da Defesa Civil de Vargem Alta e Alfredo Chaves confirmaram que choveu granizo nos municípios. Nas duas cidades não foram registrados prejuízos.

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Crédito: Diana Aparecida Modolo Nascimento

Crédito: Erivelton e Marieli Silva Ribeiro