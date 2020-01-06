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Vila Velha

Moradores protestam em São Torquato por falta de energia que já dura 12h

Segundo a dona de casa Elaine Alcântara, as ruas Crescêncio Lírio e Antônio Henrique Martins são mantidas por um transformador que teria apresentado defeito

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 20:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2020 às 20:18
Moradores de São Torquato protestam em decorrência da falta de energia Crédito: Elaine Martins Alves Alcântara
Moradores do bairro São Torquato, em Vila Velha, iniciaram protesto por volta das 15h30 desta segunda-feira (06) em virtude da falta de energia que se estende desde às 5h da manhã. Segundo a dona de casa Elaine Alcântara, as ruas Crescêncio Lírio e Antônio Henrique Martins são mantidas por um transformador que teria apresentado defeito.
Uma equipe da EDP esteve no local às 9h Crédito: Elaine Martins Alves Alcântara
Uma equipe da EDP esteve aqui às 9h, colocando os fusíveis, mas o dispositivo teve nova explosão e fomos avisados que viria uma outra equipe. Só que até agora nada foi feito, ficou tudo pendurado e foi aí que o povo fechou a rua. Falamos com a empresa e eles disseram que não viriam mais hoje. Vamos ficar sem energia até amanhã? Com criança e idoso precisando? Não tem como. As pessoas estão agitadas, revoltadas e sem resposta, isso é um descaso. Tem gente com tudo da geladeira estragado já, reclamou.

O OUTRO LADO

Acionados pela Reportagem, a EDP, concessionária de energia elétrica responsável pelo fornecimento de luz na região, informou que uma equipe técnica está a caminho do local para realizar a manutenção e restabelecer o fornecimento de energia para os 138 clientes afetados em parte das ruas. De acordo com a empresa, a causa será apurada.

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