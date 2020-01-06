Moradores protestam em São Torquato por falta de energia que já dura 12h

Moradores do bairro São Torquato, em Vila Velha, iniciaram protesto por volta das 15h30 desta segunda-feira (06) em virtude da falta de energia que se estende desde às 5h da manhã. Segundo a dona de casa Elaine Alcântara, as ruas Crescêncio Lírio e Antônio Henrique Martins são mantidas por um transformador que teria apresentado defeito.

Uma equipe da EDP esteve aqui às 9h, colocando os fusíveis, mas o dispositivo teve nova explosão e fomos avisados que viria uma outra equipe. Só que até agora nada foi feito, ficou tudo pendurado e foi aí que o povo fechou a rua. Falamos com a empresa e eles disseram que não viriam mais hoje. Vamos ficar sem energia até amanhã? Com criança e idoso precisando? Não tem como. As pessoas estão agitadas, revoltadas e sem resposta, isso é um descaso. Tem gente com tudo da geladeira estragado já, reclamou.