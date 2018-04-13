Moradores interditam rodovia para exigir reforma de ponte em Cariacica

Um grupo de moradores do bairro Porto de Cariacica, em Cariacica, ateou fogo em pneus e fechou a ponte que dá acesso ao bairro Bubu, na Rodovia Governador José Sette, na manhã desta sexta-feira (13).

A ponte ficou totalmente interditada e nenhum veículo passava pelo local. Os moradores reivindicaram pela reforma da ponte do Rio Bubu e melhorias nas ruas que dão acesso aos bairros.

O QUE DIZ A PREFEITURA

A Prefeitura Municipal de Cariacica informou que as obras da nova ponte do Rio Bubu terão início nos próximos dias. A prefeitura ressalta que já foram concluídas as fases de licitação, ordem de serviço e elaboração do projeto. No momento, partes pré-moldadas são confeccionadas para a instalação, assim que o nível do rio baixar.