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Rodovia Governador José Sette

Moradores interditam rodovia para exigir reforma de ponte em Cariacica

Um grupo de moradores do bairro Porto de Cariacica ateou fogo em pneus e fechou a ponte que dá acesso ao bairro Bubu, na manhã desta sexta-feira (13)

Publicado em 13 de Abril de 2018 às 11:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2018 às 11:24
Um grupo de moradores do bairro Porto de Cariacica, em Cariacica, ateou fogo em pneus e fechou a ponte que dá acesso ao bairro Bubu, na Rodovia Governador José Sette, na manhã desta sexta-feira (13).
A ponte ficou totalmente interditada e nenhum veículo passava pelo local. Os moradores reivindicaram pela reforma da ponte do Rio Bubu e melhorias nas ruas que dão acesso aos bairros. 
O QUE DIZ A PREFEITURA
A Prefeitura Municipal de Cariacica informou que as obras da nova ponte do Rio Bubu terão início nos próximos dias. A prefeitura ressalta que já foram concluídas as fases de licitação, ordem de serviço e elaboração do projeto. No momento, partes pré-moldadas são confeccionadas para a instalação, assim que o nível do rio baixar.
 

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