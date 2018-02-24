Moradores gastam R$ 70 mil para instalar câmeras no Morro do Moreno

cda220218gz412.jpg Crédito: Vitor Jubini | AG

Quem caminha pelo Morro do Moreno, em Vila Velha, tem seus passos monitorados por 49 câmeras de videomonitoramento. Isso porque moradores se uniram e gastaram do próprio bolso R$ 70 mil para garantir a segurança da localidade. O resultado é que há cerca de dois anos não há furto e roubo na região leste.

Segundo o presidente da Associação dos Moradores do Morro do Moreno (Ammor), Carlos Salles, os primeiros equipamentos foram adquiridos há cerca de um ano e meio. No início, apenas algumas famílias aceitaram financiar as câmeras, que atualmente são 40.

Chegamos à conclusão que a instalação dos equipamentos contribuiria com a segurança pública. Diminuir a criminalidade é um dever do Estado, mas acredito que isso é uma parceria para ajudar no combate. O Morro do Moreno é um dos locais mais visitados do Estado, a medida ajuda aos moradores e a todos os visitantes, explica.

Base da PM no Morro do Moreno, cujo imóvel foi pago por moradores Crédito: Vitor Jubini | AG

INVESTIMENTO

Parte do investimento foi custeado pela Ammor no valor de R$ 44 mil, o preço mensal de manutenção é de R$ 600. O dinheiro é arrecadado através de taxas mensais cobradas das famílias, que tem acesso a todas as imagens através de um aplicativo de celular.

Outra forma da associação garantir a segurança dos moradores é através de controle dos veículos, todos os carros possuem o seu adesivo com numeração Acredito que a segurança não tem preço, qualquer pessoa que entra é monitorada, conta Salles.

O restante do investimento foi feito com a compra de uma base para a Polícia Militar, inaugurada em junho de 2016. No local, A 1ª Companhia do 4º Batalhão disponibilizou dois policiais militares, que se revezam de 8h30 às 20h30. Eles têm acesso às imagens fornecidas na localidade.

RESULTADOS

Salles garante que todas essas medidas tiveram bons resultados: cerca de dois anos sem roubo e furto na parte leste, ponto em que a associação atua. E, em contrapartida, aumentou a sensação de segurança dos moradores e de milhares de turistas que passam todos os dias pela localidade.

Recentemente, esse conjunto de medidas é que possibilitou que o Policial Militar flagrasse uma bancária, de 46 anos, estuprando um menino de 13 anos, no dia 16 de fevereiro. O policial observou pelas imagens das câmeras de videomonitoramento que o carro não era da região e estava parado por cerca de 30 minutos com pessoas dentro. A mulher foi autuada por estupro de vulnerável e encaminhada para a prisão.

Importante é somar esforços, diz Garcia

O secretário da Segurança Pública do Espírito Santo, André Garcia, defende que a sociedade seja parceira do Estado. Em países desenvolvidos, a estrutura de câmeras privadas, de lojas e condomínios, serve para o trabalho de segurança. Em Nova York, por exemplo, as câmeras são integradas à polícia, compara.

Para André Garcia, o importante é somar esforços no combate à criminalidade. Questionado se esse não seria o papel do Estado, o secretário observa que tem sido feito investimentos em videomonitoramento, não apenas em Vila Velha, mas também em outros municípios capixabas. Ainda assim, considero que o papel do Estado é o da sociedade. O interesse é um só. Então, se puder somar esforços, por que diminuir?, questiona.

DIÁLOGO

O capitão Sérgio Alexandre, comandante do policiamento da região do Centro de Vila Velha, acrescenta que os moradores do Morro do Moreno fazem uma parceria com a Polícia Militar.

A própria constituição diz que a segurança é obrigação do Estado e dever de todos. Nós disponibilizamos os policiais que fazem a ronda com ou sem as câmeras. No entanto, os equipamentos disponibilizados pelos moradores ajuda na amplitude do serviço, diz.