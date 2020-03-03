Moradores fecham trecho da Rodovia do Sol em Vila Velha

Moradores da região de Morro da Lagoa, nas imediações do Cemitério Parque da Paz, e perto de Ponta da Fruta, voltaram a interditar a Rodovia do Sol na manhã desta terça-feira (03). Assim como nesta segunda-feira (02), a população cobra a drenagem do bairro, alagado pelas chuvas intensas do último fim de semana.
Desta vez, o bloqueio da via ocorre no sentido Vitória. Os moradores atearam fogo em móveis perdidos com a chuva, galhos e pneus.
A Rodosol, concessionária que administra o trecho, informou que a interdição ocorre no quilômetro 24 e foi iniciado por volta das 8h50. Na direção contrária não há bloqueio da pista.