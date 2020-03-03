Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Protesto contra enchentes

Moradores fecham trecho da Rodovia do Sol em Vila Velha

Bloqueio ocorre no sentido Vitória e acontece no Km 24 da Rodovia. Rodosol acompanha a manifestação na altura da região de Ponta Da Fruta, próximo ao Cemitério Parque da Paz

Publicado em 03 de Março de 2020 às 09:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2020 às 09:19
Pista da Rodovia do Sol em direção a Guarapari está bloqueada nesta terça-feira (03) Crédito: Internauta
Moradores da região de Morro da Lagoa, nas imediações do Cemitério Parque da Paz, e perto de Ponta da Fruta, voltaram a interditar a Rodovia do Sol na manhã desta terça-feira (03). Assim como nesta segunda-feira (02), a população cobra a drenagem do bairro, alagado pelas chuvas intensas do último fim de semana.

Veja Também

Homem é encontrado morto em canteiro da Rodovia do Sol, em Vila Velha

Criminosos assaltam pedágio da Rodovia do Sol, em Guarapari

Desta vez, o bloqueio da via ocorre no sentido Vitória. Os moradores atearam fogo em móveis perdidos com a chuva, galhos e pneus.
A Rodosol, concessionária que administra o trecho, informou que a interdição ocorre no quilômetro 24 e foi iniciado por volta das 8h50. Na direção contrária não há bloqueio da pista.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hemorroidas, fissuras e fístulas: 5 pontos essenciais para entender as condições
Imagem de destaque
Temporal com granizo deixa desalojados e causa prejuízos no Norte do ES
Banco que ainda resiste na Praça São Pedro, em Baixo Guandu
Cidade do ES perde sua 2ª agência bancária em seis meses

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados