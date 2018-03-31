Moradores fecham rodovia Serafim Derenzi após ação da PM, em Vitória

Protesto na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Moradores do bairro Grande Vitória, na Capital, bloquearam totalmente a rodovia Serafim Derenzi na tarde deste sábado (31). Eles afirmam que atearam fogo em pneus em protesto contra a ação da Polícia Militar no bairro. De acordo com a Guarda Municipal, a via está interditada nas proximidades da LBV e do campo de futebol do bairro Inhanguetá. Uma pessoa foi detida.

De acordo com um dos moradores, cerca que 15 policiais iniciaram uma operação no bairro de forma truculenta. "A população resolveu se unir porque pais de de família foram agredidos pela polícia. Usam spray de pimenta. É lamentável a abordagem deles", disse o morador Rivelino Gonçalo, de 20 anos.

Uma manicure de 28 anos, que não quis se identificar, disse que acontecia uma festa na Travessa Leucádio Monteiro, no bairro Inhanguetá, quando a Polícia Militar chegou e pediu que alguns moradores encostassem na parede para fazer uma revista.

"Eles já chegaram com truculência, pegaram um morador que é trabalhador, que estava se divertindo com a família. Jogaram spray de pimenta em cima de mulheres grávidas, de crianças de 10 anos que estavam brincando na rua. Era um dia de festa aqui. Eles tem que fazer o trabalho deles, mas não podem generalizar e achar que todo mundo é bandida. Chegaram a disparar três balas de borracha, em uma rua cheia de crianças. Isso acontece sempre aqui, fizemos o protesto porque não aguentamos mais", contou.

Por volta das 17h30, o Corpo de Bombeiros chegou até o local, apagou o fogo e liberou a pista.

OUTRO LADO

A Polícia Militar informou por meio de nota que prendeu uma pessoa durante a abordagem a um grupo em atitude suspeita em uma das ruas do bairro Inhanguetá. "Ele desobedeceu à ordem de revista dada por um dos policiais, chegando a proferir palavras de conteúdo ofensivo ao militar de serviço. Por isso, coube ao policial militar a obrigação legal de dar ao abordado voz de prisão, sendo necessária a aproximação e o contato físico para conduzi-lo à viatura".

Segundo a PM, o policial precisou usar a força depois de ser agredido. " A pessoa abordada resistiu, chegando a desferir um tapa na mão do policial militar, que se valeu do uso proporcional e legal da força para vencer-lhe a resistência", disse a nota.