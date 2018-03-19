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Crueldade

Moradores denunciam maus tratos de cães em Vitória

Segundo vizinhos, homem se mudou e manteve os animais trancados na residência sem água e comida

Publicado em 19 de Março de 2018 às 16:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 16:04
Cães são abandonados em residência no bairro Fradinhos, Vitória Crédito: Internauta
Com fome e sede. É assim que moradores de Fradinhos, em Vitória, descrevem os cinco cães que foram trancados e abandonados há cerca de três semanas em uma residência. De acordo com eles, o dono da casa não alimentava os animais mesmo quando morava no local. Vizinhos tentaram jogar comida pelo portão, mas não era o suficiente para sustentá-los.
Segundo um morador da região, que preferiu não se identificar, dois cães já morreram. Um foi devorado pelos outros quatro e não se sabe a causa da morte do segundo. "O rapaz mudou da casa e deixou cinco cães sem água e sem comida. Um matou o outro de fome e uma cadela morreu. Sobraram três. Acho que já tem semanas que está assim. Eu penso o grau de maldade do ser humano", disse.
O morador informou ainda que a Polícia Militar foi acionada diversas vezes, foi ao local, mas não tomou providências. Outras autoridades também têm consciência da situação, entretanto nada foi feito até o momento. "Cortaram a luz e a água da casa, ta cheio de cocô e a catinga é insuportável. A Polícia foi lá mas não fizeram nada", afirmou. 
POLÍCIA MILITAR
De acordo com a Polícia Militar, a denúncia será verificada e o caso apurado para a PM se posicionar de forma concreta.
A polícia disse ainda que, em casos como esse, a PM só pode agir mediante denúncia e flagrante de maus tratos, ordem judicial ou alguma espécie de prova da situação, como vídeos ou fotos. Fora isso, fica inviável tomar as providências dentro da legalidade. A população, ao se deparar com situações semelhantes, podem fazer a denúncia e apresentar as provas para os seguintes órgãos: Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria do Meio Ambiente e alguma instituição de recolhimento e abrigo de cães.
RESGATADOS
Segundo vizinhos, os cães foram resgatados na tarde desta segunda-feira (19). Equipes da Secretaria do Meio Ambiente, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estiveram no local.

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