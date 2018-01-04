Moradores de Jardim Camburi criticam manutenção da orla

A psicanalista Olenice Gonçalves queixa-se que não consegue guardar a bike Crédito: Sullivan Silva

É comum os banhistas escolherem as praias com melhor infraestrutura para frequentar no verão. Chuveiros, quiosques e limpeza adequada chamam a atenção. Pensando nesse movimento, moradores e donos de quiosques de Jardim Camburi, em Vitória reclamam da falta de manutenção na parte da orla de Camburi próxima ao bairro.

De acordo com o presidente da Associação Comunitária de Jardim Camburi, Enock Sampaio Torres, a prefeitura da Capital não realiza serviços de limpeza e poda de árvores nessa parte da praia. Ele afirma que obras de melhorias para o verão foram feitas até o quiosque 7, nas proximidades de Jardim da Penha e Mata da Praia.

De lá para frente nada foi feito. Tem três chuveiros no final da praia e só um funciona. É um chuveiro para uma quantidade grande de visitantes, disse Enock.

CHUVEIROS

No momento em que em a reportagem estava no local funcionários da prefeitura consertavam os outros dois chuveiros. Entretanto, um dono de quiosque que preferiu não se identificar disse que não é sempre que eles aparecem por lá. Segundo ele, a falta de manutenção nos chuveiros e de poda das árvores está prejudicando o comércio.

A moradora de Jardim Camburi Maria Ângela Mesquita Bittencourt, de 52 anos também reclama. Ela mora em frente à praia de Camburi. Natural de Minas Gerais procurou outras praias para levar seus parentes para tomar banho de mar. Camburi para ela é só para tomar sol.

Enock Torres diz que a revitalização só ficou em Jardim da Penha e Mata da Praia Crédito: Sullivan Silva

Somos frequentadores assíduos da praia e gostaria muito de atitudes públicas eficazes. Hoje entramos na água dessa praia e saímos com os pés pretos. Já passou da hora de atitudes mais severas. Você vai para Vila Velha e é outro nível, comenta.

Ainda segundo Enock Sampaio Torres, parte da orla de Camburi, no bairro Jardim Camburi é bem frequentado, por conta da pista de bicicross e de espaços para a prática de vôlei. Ele fala que hoje a infraestrutura oferecida dificulta que mais gente vá ao local.

É complicado você convidar alguém para ir na praia em frente ao seu bairro, onde você não encontra infraestrutura. Isso é um dificultador para que a pessoa aumente a frequência em uma praia. Aqui tem muita coisa boa para turistas e moradores de Jardim Camburi, disse.

Faltam espaços para guardar bicicletas na Ilha do Boi

Não é só em Camburi que os banhistas têm queixas das condições da orla. A psicanalista Olenice Amorim Gonçalves, 44 anos, reclama da falta de um bicicletário na Ilha do Boi, que abriga uma das praias mais frequentadas de Vitória. É uma coisa que acaba complicando tanto para nós que somos moradores, quanto para os turistas. A gente não tem onde deixar a bicicleta. Já teve bicicletário aqui, mas por algum motivo foi retirado, reclama a psicanalista.

Faltam alternativas, ela diz. Vim para ficar na praia, estou procurando algum lugar. Não tem muita alternativa. Vou ter que procurar um lugar, um poste desses de luz para prender a bicicleta, disse.

OUTRO LADO

Procurado pela reportagem de A GAZETA sobre a reclamação da falta de bicicletários na Ilha do Boi, o secretário da Central de Serviços da prefeitura municipal de Vitória, Leonardo Gonçalves, afirma que em 15 dias vão ser instalados paraciclos - estrutura para guardar as bicicletas - no local.

Prefeitura nega que haja tratamento diferenciado

Segundo o secretário da Central de Serviços, Leonardo Gonçalves, todos os chuveiros da orla de Vitória passam por vistoria diária. Sabemos que as praias estão lotadas. Então se acontecer algum problema hoje, amanhã de manhã vai ser identificado e corrigido, afirmou Gonçalves.

Ele nega que haja diferença de tratamento por parte da prefeitura em diferentes partes da orla de Camburi e explica que no trecho da Praia de Camburi, que fica na altura de Jardim Camburi, há quatro chuveiros, todos eles funcionando.

Por nota, a Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos (Semmam) respondeu que desde o início do verão, o serviço de limpeza de toda a orla de Camburi está sendo feita todos os dias, a partir das 6 horas, com serviços de varrição do calçadão, recolhimento de lixo da areia e limpeza da areia utilizando o equipamento tatui, que revira a areia, recolhendo pequenos detritos de lixo e eliminando micro-organismos, afirma Gonçalves.