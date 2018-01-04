Moradores de Jardim Camburi criticam manutenção da orla

É comum os banhistas escolherem as praias com melhor infraestrutura para frequentar no verão. Chuveiros, quiosques e limpeza adequada chamam a atenção. Pensando nesse movimento, moradores e donos de quiosques de Jardim Camburi, em Vitória reclamam da falta de manutenção na parte da orla de Camburi próxima ao bairro.
De acordo com o presidente da Associação Comunitária de Jardim Camburi, Enock Sampaio Torres, a prefeitura da Capital não realiza serviços de limpeza e poda de árvores nessa parte da praia. Ele afirma que obras de melhorias para o verão foram feitas até o quiosque 7, nas proximidades de Jardim da Penha e Mata da Praia.
De lá para frente nada foi feito. Tem três chuveiros no final da praia e só um funciona. É um chuveiro para uma quantidade grande de visitantes, disse Enock.
CHUVEIROS
No momento em que em a reportagem estava no local funcionários da prefeitura consertavam os outros dois chuveiros. Entretanto, um dono de quiosque que preferiu não se identificar disse que não é sempre que eles aparecem por lá. Segundo ele, a falta de manutenção nos chuveiros e de poda das árvores está prejudicando o comércio.
A moradora de Jardim Camburi Maria Ângela Mesquita Bittencourt, de 52 anos também reclama. Ela mora em frente à praia de Camburi. Natural de Minas Gerais procurou outras praias para levar seus parentes para tomar banho de mar. Camburi para ela é só para tomar sol.
Somos frequentadores assíduos da praia e gostaria muito de atitudes públicas eficazes. Hoje entramos na água dessa praia e saímos com os pés pretos. Já passou da hora de atitudes mais severas. Você vai para Vila Velha e é outro nível, comenta.
Ainda segundo Enock Sampaio Torres, parte da orla de Camburi, no bairro Jardim Camburi é bem frequentado, por conta da pista de bicicross e de espaços para a prática de vôlei. Ele fala que hoje a infraestrutura oferecida dificulta que mais gente vá ao local.
É complicado você convidar alguém para ir na praia em frente ao seu bairro, onde você não encontra infraestrutura. Isso é um dificultador para que a pessoa aumente a frequência em uma praia. Aqui tem muita coisa boa para turistas e moradores de Jardim Camburi, disse.
Faltam espaços para guardar bicicletas na Ilha do Boi
Não é só em Camburi que os banhistas têm queixas das condições da orla. A psicanalista Olenice Amorim Gonçalves, 44 anos, reclama da falta de um bicicletário na Ilha do Boi, que abriga uma das praias mais frequentadas de Vitória. É uma coisa que acaba complicando tanto para nós que somos moradores, quanto para os turistas. A gente não tem onde deixar a bicicleta. Já teve bicicletário aqui, mas por algum motivo foi retirado, reclama a psicanalista.
Faltam alternativas, ela diz. Vim para ficar na praia, estou procurando algum lugar. Não tem muita alternativa. Vou ter que procurar um lugar, um poste desses de luz para prender a bicicleta, disse.
OUTRO LADO
Procurado pela reportagem de A GAZETA sobre a reclamação da falta de bicicletários na Ilha do Boi, o secretário da Central de Serviços da prefeitura municipal de Vitória, Leonardo Gonçalves, afirma que em 15 dias vão ser instalados paraciclos - estrutura para guardar as bicicletas - no local.
Prefeitura nega que haja tratamento diferenciado
Segundo o secretário da Central de Serviços, Leonardo Gonçalves, todos os chuveiros da orla de Vitória passam por vistoria diária. Sabemos que as praias estão lotadas. Então se acontecer algum problema hoje, amanhã de manhã vai ser identificado e corrigido, afirmou Gonçalves.
Ele nega que haja diferença de tratamento por parte da prefeitura em diferentes partes da orla de Camburi e explica que no trecho da Praia de Camburi, que fica na altura de Jardim Camburi, há quatro chuveiros, todos eles funcionando.
Por nota, a Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos (Semmam) respondeu que desde o início do verão, o serviço de limpeza de toda a orla de Camburi está sendo feita todos os dias, a partir das 6 horas, com serviços de varrição do calçadão, recolhimento de lixo da areia e limpeza da areia utilizando o equipamento tatui, que revira a areia, recolhendo pequenos detritos de lixo e eliminando micro-organismos, afirma Gonçalves.