Moradores de Bento Ferreira reclamam de frequentes quedas de energia

Moradores de Bento Ferreira, e também de bairros próximos em Vitória, têm reclamando, com recorrência, de quedas de energia nas últimas semanas. O problema, contudo, se acentuou recentemente e gerou prejuízos. É o caso do empresário Guilherme Real, que no último fim de semana viu a geladeira de casa "queimar" por conta dos piques de energia.
"No sábado (29) passei o dia fora de casa e quando voltei mais à noite, notei que a geladeira estava com o motor fazendo um barulho estranho. Abri para ver se estava funcionando e parecia estar normal, pois até a luz estava acesa. Só que no domingo (01) pela manhã, ao ir buscar gelo no freezer do aparelho, estava tudo descongelado. O motor ainda funcionava, mas sem força para refrigerar. Tive que tirar tudo de dentro e dei um jeito de colocar na cervejeira", disse o morador de Bento Ferreira.
Segundo ele e outros vizinhos de prédio, os relatos com problemas relacionados aos piques e quedas de energia tem sido frequentes no grupo de moradores do bairro.
"No último final de semana vi uma vizinha pedindo contato de um técnico, porque a geladeira dela havia dado problema por conta de um pique de energia. Agora aconteceu comigo. Não é de hoje que Bento Ferreira tem esse tipo de problema, entretanto, a situação se agravou recentemente. Esta é minha percepção e também dos moradores do bairro", complementou o empresário.
A situação poderia ser ainda pior caso os piques de energia comprometesse o estabelecimento comercial do empresário, que trabalha no ramo de alimentação. "Em casa é mais fácil de contornar porque não se tem tantos produtos. Na hamburgueria a escala é bem maior e não apenas com os alimentos que precisam de refrigeração. É de ficar até mesmo impossibilitado de funcionar, destalhou Guilherme.
Sem tempo para esperar por um eventual ressarcimento por parte da empresa responsável pelo serviço, o empresário se viu obrigado a reparar o aparelho por conta própria nesta segunda-feira (02).
"Não dá para ficar sem geladeira. Até fui ao site deles e fiz os procedimentos para pedir indenização, mas teria que não mexer no aparelho entre outros procedimentos. Acabei tendo de contratar um profissional autônomo e o reparo me custou mais de R$ 500 reais. Peguei nota fiscal do serviço, mas não sei se conseguirei ser reembolsado", avaliou Guilherme.
PAUTA DE DISCUSSÃO
O tema, inclusive, é motivo de preocupação de síndicos de condomínios de Bento Ferreira. Um deles, Leandro Moulin, disse que constantemente chegam reclamações dos respectivos moradores e a percepção dos representantes dos condôminos é que a situação se agravou.
"Temos uma desconfiança de que as obras na Avenida Vitória possam estar interferindo no fornecimento de energia do bairro e região. Às vezes atinge nosso condomínio, outras não, mas tem sido frequente. Não chega a ser algo novo, porém tem se intensificado nas últimas semanas. Acreditamos também que o crescimento do bairro não foi acompanhado pela distribuidora de energia e possa haver uma demanda por energia maior do que a capacidade de distribuição", pontuou o síndico.
O QUE DIZ A DISTRIBUIDORA
Procurada pela reportagem, a EDP respondeu em nota que tem conhecimento dos piques de energia elétrica na região e que vem realizando as manutenções nos últimos dias para resolver a situação. Quando é necessário o corte no fornecimento de energia, as informações de horários e data da atividade são informadas com antecedência por correspondência aos clientes que terão o serviço interrompido durante o trabalho da equipe.
A EDP acrescentou ainda que, para pedidos de ressarcimento em caso de dano a equipamentos elétricos decorrentes de anomalias no fornecimento de energia, a orientação é que o cliente acesse o EDP Online, preencha formulário específico para o caso, onde será relatado o ocorrido e discriminado o(s) equipamento(s) danificado(s). O pedido também pode ser realizado pessoalmente nas Agências de Atendimento da Distribuidora ou pela Central de Atendimento, no telefone 0800 721 0707.
Além disso, explicou que caso ocorram oscilações no fornecimento de energia, recomenda-se que o cliente retire os equipamentos da tomada, inclusive o cabo de internet dos eletroeletrônicos. E ainda orienta que os aparelhos sejam conectados à tomada por meio de estabilizadores, filtros de linhas ou nobreaks.