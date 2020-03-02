Moradores de Bento Ferreira reclamam de frequentes quedas de energia

Moradores de Bento Ferreira tem reclamado das constantes quedas no fornecimento de energia elétrica no bairro da capital capixaba Crédito: Delio Faller Pereira/ Leitor

Moradores de Bento Ferreira, e também de bairros próximos em Vitória, têm reclamando, com recorrência, de quedas de energia nas últimas semanas. O problema, contudo, se acentuou recentemente e gerou prejuízos. É o caso do empresário Guilherme Real, que no último fim de semana viu a geladeira de casa "queimar" por conta dos piques de energia.

"No sábado (29) passei o dia fora de casa e quando voltei mais à noite, notei que a geladeira estava com o motor fazendo um barulho estranho. Abri para ver se estava funcionando e parecia estar normal, pois até a luz estava acesa. Só que no domingo (01) pela manhã, ao ir buscar gelo no freezer do aparelho, estava tudo descongelado. O motor ainda funcionava, mas sem força para refrigerar. Tive que tirar tudo de dentro e dei um jeito de colocar na cervejeira", disse o morador de Bento Ferreira.

Segundo ele e outros vizinhos de prédio, os relatos com problemas relacionados aos piques e quedas de energia tem sido frequentes no grupo de moradores do bairro.

"No último final de semana vi uma vizinha pedindo contato de um técnico, porque a geladeira dela havia dado problema por conta de um pique de energia. Agora aconteceu comigo. Não é de hoje que Bento Ferreira tem esse tipo de problema, entretanto, a situação se agravou recentemente. Esta é minha percepção e também dos moradores do bairro", complementou o empresário.

A situação poderia ser ainda pior caso os piques de energia comprometesse o estabelecimento comercial do empresário, que trabalha no ramo de alimentação. "Em casa é mais fácil de contornar porque não se tem tantos produtos. Na hamburgueria a escala é bem maior e não apenas com os alimentos que precisam de refrigeração. É de ficar até mesmo impossibilitado de funcionar, destalhou Guilherme.

Sem tempo para esperar por um eventual ressarcimento por parte da empresa responsável pelo serviço, o empresário se viu obrigado a reparar o aparelho por conta própria nesta segunda-feira (02).

"Não dá para ficar sem geladeira. Até fui ao site deles e fiz os procedimentos para pedir indenização, mas teria que não mexer no aparelho entre outros procedimentos. Acabei tendo de contratar um profissional autônomo e o reparo me custou mais de R$ 500 reais. Peguei nota fiscal do serviço, mas não sei se conseguirei ser reembolsado", avaliou Guilherme.

PAUTA DE DISCUSSÃO

O tema, inclusive, é motivo de preocupação de síndicos de condomínios de Bento Ferreira. Um deles, Leandro Moulin, disse que constantemente chegam reclamações dos respectivos moradores e a percepção dos representantes dos condôminos é que a situação se agravou.

"Temos uma desconfiança de que as obras na Avenida Vitória possam estar interferindo no fornecimento de energia do bairro e região. Às vezes atinge nosso condomínio, outras não, mas tem sido frequente. Não chega a ser algo novo, porém tem se intensificado nas últimas semanas. Acreditamos também que o crescimento do bairro não foi acompanhado pela distribuidora de energia e possa haver uma demanda por energia maior do que a capacidade de distribuição", pontuou o síndico.

O QUE DIZ A DISTRIBUIDORA

Procurada pela reportagem, a EDP respondeu em nota que tem conhecimento dos piques de energia elétrica na região e que vem realizando as manutenções nos últimos dias para resolver a situação. Quando é necessário o corte no fornecimento de energia, as informações de horários e data da atividade são informadas com antecedência por correspondência aos clientes que terão o serviço interrompido durante o trabalho da equipe.

A EDP acrescentou ainda que, para pedidos de ressarcimento em caso de dano a equipamentos elétricos decorrentes de anomalias no fornecimento de energia, a orientação é que o cliente acesse o EDP Online , preencha formulário específico para o caso, onde será relatado o ocorrido e discriminado o(s) equipamento(s) danificado(s). O pedido também pode ser realizado pessoalmente nas Agências de Atendimento da Distribuidora ou pela Central de Atendimento, no telefone 0800 721 0707.