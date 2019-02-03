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Capivara Desidratada

Moradores ajudam no resgate de uma capivara na orla de Itaparica

A Polícia Militar Ambiental foi ao local e o encaminhou para Aracruz

Publicado em 

03 fev 2019 às 12:58

Publicado em 03 de Fevereiro de 2019 às 12:58

Uma capivara foi encontrada na orla de Itaparica, em Vila Velha, na manhã deste domingo (3). Por volta das 9h, o representante comercial Emerson Tomaz Nascimento, 45, estava caminhando com sua filha no calçadão quando encontrou uma mulher aos prantos.
"Ela queria ajuda para salvar uma capivara, que estava passando mal na beira da rua. Emerson entrou em contato com alguns conhecidos enquanto a mulher dava água para o animal", conta Emerson.
De acordo com o representante comercial, o animal aparentava estar desidratado. Eles prestaram os primeiros atendimentos, dando água para a capivara, enquanto tentavam contato com os órgãos de proteção ambiental.
 
Moradores de Itaparica encontram capivara e ajudam no resgate Crédito: Foto Internauta / Via WhatsApp
Rosane Bonella, que estava colaborando com Emerson pelo celular, entrou em contato com a Polícia Militar Ambiental, que chegou ao local por volta das 10h. Os policiais realizaram o resgate do animal que, de acordo com Rosane, será levado para o Centro de Reintrodução de Animais Selvagens (CEREIAS), em Aracruz.
Moradores de Itaparica encontram capivara e ajudam no resgate Crédito: Foto Internauta / Via WhatsApp

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