Depois de ser atropelada, uma moradora de Vitória será indenizada em mais de R$ 30 mil, por danos morais, materiais e estéticos. A mulher foi atropelada por um veículo de passeio no cruzamento entre a Avenida João Santos Filho e a Rua Hermes Curry Carneiro, na Ilha de Santa Maria, em Vitória. Com o impacto da batida, a mulher foi lançada ao chão e teve vários ferimentos.

Ela foi socorrida pelo SAMU e levada para o Hospital São Lucas, onde aguardou por dois dias para receber atendimento médico. Com fraturas na tíbia e na fíbula, a mulher precisou passar por cirurgia e colocou placas e parafusos, que foram rejeitados pelo corpo e provocaram uma infecção bacteriana.

Mulher foi atropelada em cruzamento da Ilha de Santa Maria, em Vitória Crédito: Reprodução/Google Street View

Devido à rejeição dos implantes, a mulher precisou ser internada de novo, ficou impossibilitada de voltar ao trabalho e teve até que fazer adaptações na própria casa para se locomover com cadeira de rodas.

Por conta de todo o dano sofrido e do atrofiamento muscular com o qual a mulher terá que conviver, o juiz responsável pelo caso condenou o motorista a pagar indenização de R$ 15 mil por danos morais, R$ 4.118,18 por danos materiais e R$ 14 mil por danos estéticos. O motorista também terá que custear ou ressarcir as eventuais despesas com tratamentos ou intervenções cirúrgicas que a vítima venha a precisar.