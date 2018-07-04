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"líquido preto"

Morador será indenizado em R$ 10 mil após ter piscina poluída

O morador foi surpreendido por uma água suja, de coloração preta, saindo da mangueira, ao decidir completar a água da piscina

Publicado em 03 de Julho de 2018 às 23:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2018 às 23:11
A estampa de vinil Natural Stone imita a superfície de pedras naturais Crédito: Divulgação
Um morador de Linhares será indenizado no valor de R$ 10 mil pela companhia de saneamento do município por danos morais, após ser surpreendido por um liquido, de coloração preta que sujou a água da piscina, durante uma confraternização em um domingo de carnaval. A empresa também deve indenizar o morador em R$ 48,00 referente ao valor do produto químico que foi comprado para limpar a piscina.
À Justiça, o homem contou que convidou vários amigos para irem à residência. Eles levaram os filhos para tomarem banho de piscina, mas, devido ao ocorrido, eles não puderam entrar na piscina.
O magistrado do Juizado Especial Criminal e de Fazenda Pública de Linhares, afirmou ser inconteste a falha no serviço prestado pela companhia de saneamento, que forneceu água completamente imprópria para o consumo.
Em defesa a companhia de saneamento afirmou que as atividades não se concentram no fornecimento de água com condições de balneabilidade, o que o juiz classificou como absurdo. Para o magistrado, a empresa deve presar pela qualidade em seus serviços, proporcionando aos consumidores o acesso à água limpa e potável.

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