Morador será indenizado em R$ 10 mil após ter piscina poluída

A estampa de vinil Natural Stone imita a superfície de pedras naturais Crédito: Divulgação

Um morador de Linhares será indenizado no valor de R$ 10 mil pela companhia de saneamento do município por danos morais, após ser surpreendido por um liquido, de coloração preta que sujou a água da piscina, durante uma confraternização em um domingo de carnaval. A empresa também deve indenizar o morador em R$ 48,00 referente ao valor do produto químico que foi comprado para limpar a piscina.

À Justiça, o homem contou que convidou vários amigos para irem à residência. Eles levaram os filhos para tomarem banho de piscina, mas, devido ao ocorrido, eles não puderam entrar na piscina.

O magistrado do Juizado Especial Criminal e de Fazenda Pública de Linhares, afirmou ser inconteste a falha no serviço prestado pela companhia de saneamento, que forneceu água completamente imprópria para o consumo.