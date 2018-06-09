Morador denuncia lixo hospitalar em barragem de Santa Maria de Jetibá

Foram encontrados frascos de amostra de sangue identificados e documentos dentro das caixas, que estavam à margem da barragem Crédito: Reprodução

Santa Maria de Jetibá encontrou lixo hospitalar jogado na Barragem de Rio Bonito. A reportagem foi publicada na TV Gazeta neste sábado (9). Um morador deencontrou lixo hospitalar jogado na Barragem de Rio Bonito. A reportagem foi publicada naneste sábado (9).

"Fica a indignação. Olha o que foi largado e abandonado no meio do mato. A barragem bonitona, mas, infelizmente, cheguei aqui e mais caixas próximo a água da barragem. Essa aqui tá cheia, já abri... Olha só: isso aqui parece ser amostra de sangue. Não vou divulgar o nome mas parece ser aqui do pessoal da região", diz no vídeo o morador.

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O QUE DIZ A PREFEITURA DA CIDADE?

A Prefeitura de Santa Maria de Jetibá informou que já recolheu o material e que agora está armazenado de forma adequada e que está investigando a origem dele. Os frascos estavam dentro das caixas com documentos. O órgão informou, também, que já identificou que o lixo não pertence ao município e que a fiscalização é feita de forma rigorosa para o descarte desse tipo de material.

A prefeitura informa que agora está trabalhando junto das vigilâncias sanitárias dos municípios vizinhos para descobrir o responsável.