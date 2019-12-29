Monumento Vitória 360º será entregue restaurado nesta terça-feira

Monumento Vitória 360° antes de ser restaurado Crédito: André Sobral/PMV - Arquivo

O monumento Vitória 360º, na Enseada do Suá, passou por um processo de restauração e será entregue, nesta terça-feira (31). A obra, que foi grafitada pelo artista Ficore, teve suas cores retocadas para o verão. Mas a prefeitura da Capital já está com um edital aberto para que uma nova proposta de pintura seja feita na peça, que foi concebida para receber novas intervenções de tempos em tempos. O artista selecionado receberá o valor de R$ 25 mil.

Inaugurado em 2017, o monumento é uma estrutura anamórfica, onde só se lê Vitória de um determinado ângulo. Criado e doado ao município pelo designer Zota Coelho, a obra possui quatro metros de profundidade, cerca de 2,5 m de altura e 12 m de comprimento. O designer explicou que foi pensado em algo diferente para que pudesse ser visto, frequentado e fotografado pela sua originalidade e efeito provocado a cada novo olhar.

O responsável pela restauração foi o próprio Ficore, que recuperou as cores desgastadas pela ação natural do tempo e a beleza do patrimônio. Busquei explorar a particularidade do Monumento, brincando com a questão da perspectiva. Criei uma imagem de um grande peixe que só pode ser visto com exatidão do ponto onde se lê Vitória. As minhas obras naturalmente reservam significados intrínsecos, pois são abstratas ao primeiro olhar, mas guardam surpresas. Sendo assim cada pessoa pode encontrar seus próprios significados e reagir conforme o sentimento do momento, destacou o artista.

EDITAL

As inscrições são on-line e podem ser feitas até as 18 horas do dia 17 de janeiro de 2020 por este link . O edital prevê que a obra seja realizada até maio de 2020. Cada proponente poderá apresentar apenas uma proposta e deve comprovar residência no município de Vitória, por meio de comprovante no próprio nome