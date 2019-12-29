Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Monumento Vitória 360º será entregue restaurado nesta terça-feira
De cara nova

Monumento Vitória 360º será entregue restaurado nesta terça-feira

Obra foi grafitada pelo artista Ficore e vai ser entregue nesta terça (31). No entanto, em breve o monumento deve receber uma outra roupagem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2019 às 16:57

Publicado em 29 de Dezembro de 2019 às 16:57

Monumento Vitória 360° antes de ser restaurado Crédito: André Sobral/PMV - Arquivo
O monumento Vitória 360º, na Enseada do Suá, passou por um processo de restauração e será entregue, nesta terça-feira (31). A obra, que foi grafitada pelo artista Ficore, teve suas cores retocadas para o verão. Mas a prefeitura da Capital já está com um edital aberto para que uma nova proposta de pintura seja feita na peça, que foi concebida para receber novas intervenções de tempos em tempos. O artista selecionado receberá o valor de R$ 25 mil.
Inaugurado em 2017, o monumento é uma estrutura anamórfica, onde só se lê Vitória de um determinado ângulo. Criado e doado ao município pelo designer Zota Coelho, a obra possui quatro metros de profundidade, cerca de 2,5 m de altura e 12 m de comprimento. O designer explicou que foi pensado em algo diferente para que pudesse ser visto, frequentado e fotografado pela sua originalidade e efeito provocado a cada novo olhar.

Veja Também

Fotojornalismo: procissão para São Benedito no Centro de Vitória

Confira as praias próprias para banho durante o feriadão na Grande Vitória

O responsável pela restauração foi o próprio Ficore, que recuperou as cores desgastadas pela ação natural do tempo e a beleza do patrimônio. Busquei explorar a particularidade do Monumento, brincando com a questão da perspectiva. Criei uma imagem de um grande peixe que só pode ser visto com exatidão do ponto onde se lê Vitória. As minhas obras naturalmente reservam significados intrínsecos, pois são abstratas ao primeiro olhar, mas guardam surpresas. Sendo assim cada pessoa pode encontrar seus próprios significados e reagir conforme o sentimento do momento, destacou o artista.

EDITAL

As inscrições são on-line e podem ser feitas até as 18 horas do dia 17 de janeiro de 2020 por este link. O edital prevê que a obra seja realizada até maio de 2020. Cada proponente poderá apresentar apenas uma proposta e deve comprovar residência no município de Vitória, por meio de comprovante no próprio nome
O projeto faz parte do projeto A Arte é Nossa, que realiza intervenções de arte urbana em diferentes pontos da capital. Os recursos a serem pagos para o artista selecionado são oriundos do Fundo Municipal de Cultura (FunCultura). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (27) 3132-2068.

Veja Também

Verão sem tretas: o que pode e o que não pode em praias da Grande Vitória

Fogos "silenciosos": entenda como será a nova queima de fogos em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados