Momento raro: "pássaro-fantasma" é encontrado com filhote em Viana

Fernanda contou ao Gazeta Online que achou a ave linda porque nunca tinha visto ela de perto. Ainda de acordo dom a moradora, a ave estava camuflada com o tronco de uma árvore.

Existem algumas lendas sobre a ave. Na Bolívia existe uma lenda de que um jovem casal de índios estava apaixonado e queria se casar. O pai não aprovou a relação e matou o pretendente. A jovem assistiu a tudo e ameaçou contar pra toda a aldeia. O pai então transformou a filha em uma ave, o urutau, mas a voz da filha ficou nela. Desde então, todas as noites, ela passou a cantar a morte do amado.