Momento raro: "pássaro-fantasma" é encontrado com filhote em Viana

Passando despercebido por muitos, um Urutau, conhecido como "pássaro-fantasma" ou "Mãe-da-Lua", foi flagrado com um filhote por uma família em Viana, na manhã desta terça-feira (10). De acordo com a moradora da residência, Fernanda Carvalho, o pai dela percebeu a presença da ave quando foi picado pelo pássaro enquanto cuidava das plantas no quintal de casa por volta de 7h.
Fernanda contou ao Gazeta Online que achou a ave linda porque nunca tinha visto ela de perto. Ainda de acordo dom a moradora, a ave estava camuflada com o tronco de uma árvore.
LENDAS
Existem algumas lendas sobre a ave. Na Bolívia existe uma lenda de que um jovem casal de índios estava apaixonado e queria se casar. O pai não aprovou a relação e matou o pretendente. A jovem assistiu a tudo e ameaçou contar pra toda a aldeia. O pai então transformou a filha em uma ave, o urutau, mas a voz da filha ficou nela. Desde então, todas as noites, ela passou a cantar a morte do amado.