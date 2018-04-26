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Dentro de quiosque

Módulo de exercício em Camburi é arrombado e tem materiais levados

Os professores de atividade física afirmam que cada aula atende cerca de 60 pessoas, e que hoje tentarão adaptar os exercícios sem os equipamentos necessários

Publicado em 26 de Abril de 2018 às 10:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2018 às 10:52
O Serviço de Orientação ao Exercício (SOE) é um programa da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vitória
Um dos módulos do Serviço de Orientação ao Exercício (SOE), na orla de Camburi, foi arrombado na madrugada desta quinta-feira (26). Dois aparelhos de som e um relógio foram levados. Não há informação sobre os suspeitos.
À reportagem do Bom Dia Espírito Santo, os funcionários afirmaram que não é a primeira vez que o local é invadido. Muitos alunos chegaram para fazer aula de circuito, mas pela falta dos equipamentos, tiveram que voltar para casa.
Os professores de atividade física afirmam que cada aula atende cerca de 60 pessoas, e que hoje tentarão adaptar os exercícios sem os equipamentos necessários.
Os itens levados foram uma caixa de som, que ajuda no estímulo do exercício, uma caixa de som para o orientador conseguir falar com todos os alunos e um relógio que ficava dentro do quiosque. 
Prefeitura
Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) informa que amanhã (27) serão instaladas grades no local e que os equipamentos serão repostos o mais rápido possível. A Semus informa, ainda, que já registrou boletim de ocorrência e a investigação está a cargo da Polícia Civil.

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