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Dados

Ministro: 'Ensino Médio está no fundo do poço'

70% dos alunos do país estão no nível insuficiente da avaliação

Publicado em 31 de Agosto de 2018 às 01:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2018 às 01:37
Rossieli Soares disse que situação é "inaceitável" Crédito: José cruz/agência brasil
O ministro da Educação, Rossieli Soares, afirmou que o ensino médio está no fundo do poço, ao apresentar os dados do Sistema de Avaliação de Educação Básica (Saeb), em coletiva ontem. Mais de 70% dos alunos do país estão no nível insuficiente, e ele disse que isso é inaceitável.
O ensino médio brasileiro está absolutamente falido, está no fundo do poço. Está na hora de este país tomar uma decisão e seguir o rumo de buscar uma melhoria. Se quiserem melhorar o PIB deste país, olhem para a educação básica, falou Rossieli.
O ministro salientou que os estudantes classificados com aprendizagem insuficiente no Saeb não têm sequer condições de seguir os estudos sem um grande reforço, além da chance elevada de abandonarem a escola. Se não tiverem um grande reforço, não terão absolutamente nada para dizer que aprenderam dentro da escola. O insuficiente é realmente insuficiente para a continuidade dos estudos.
A proficiência classificada como básico também não significa um aprendizado suficiente, afirmou o ministro. Ele apontou que o básico precisa de acompanhamento e apoio.
Rossieli disse que somente os alunos que obtiveram o nível adequado estão com boa proficiência. Esse patamar estava descrito como avançado no material repassado com antecedência para a imprensa para a preparação de reportagens.
Estamos trabalhando com adequado. Foi erro de digitação. Não trabalhamos com avançado, afirmou o ministro.
DIVULGAÇÃO
Ele negou que o governo tenha a intenção de esconder dados ao decidir, pela primeira vez, divulgar os dados do Saeb separadamente, dias antes de divulgar o Ideb (que agrega o Saeb com taxas de aprovação, reprovação e abandono). Segundo ele, a mudança foi uma decisão técnica para focar a análise nos resultados de aprendizagem. O Ideb será apresentado na segunda-feira. (O Globo)
 
PACTO É CAMINHO PARA MELHORIA NO FUTURO, AVALIA PESQUISADORA
A gerente de pesquisa e desenvolvimento da Fundação Itaú Social, Patricia Mota Guedes, destacou investimentos realizados pelo Estado na educação, principalmente o Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (Paes), do governo estadual, que trabalha em parceria com os municípios.
O programa, inspirado no Ceará, tem o objetivo de fortalecer a aprendizagem das crianças desde a educação infantil até as séries finais do ensino fundamental. Para ela, esse fortalecimento deve impactar no ensino médio no futuro.
O Paes é um caminho fundamental para equacionar os desafios que começam no ensino fundamental. É nesta fase que ocorre a queda de desempenho dos alunos e o maior número de abandono da escola, disse.
Patricia destacou que a posição do Estado no Saeb é importante, mas ainda não é o suficiente. O Espírito Santo já avançou bastante e ao mesmo tempo os dados mostram que há muito o que se fazer. O Estado por estar em primeiro lugar não quer dizer que ele tenha resolvido todos os problemas da educação, diz a pesquisadora.
Ela frisou que o Saeb tem um rigor fundamental que o transforma num instrumento de gestão educacional. No entanto, outras avaliações também são importantes , como as que são feitas pelos professores em sala de aula.

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