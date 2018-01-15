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Dias antes

Ministério Público pediu cancelamento de evento em Vila Velha

A Justiça, entretanto, negou o pedido ao avaliar que os motivos apresentados pela promotoria não sustentavam a suspensão do evento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2018 às 20:30

Publicado em 15 de Janeiro de 2018 às 20:30

Bloco pré-carnaval termina em confusão e correria na orla de Vila Velha Crédito: Internauta | WhatsApp Gazeta Online
Diante de inúmeros problemas registrados na edição 2017 do Orla Folia, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) solicitou no último dia 10 o cancelamento do desfile do bloco de pré-carnaval que havia sido marcado para este domingo (14), na Praia de Itaparica, Vila Velha. A Justiça, entretanto, negou o pedido ao avaliar que os motivos apresentados pela promotoria não sustentavam a suspensão do evento, desde que os organizadores cumprissem as normas acordadas com a prefeitura. O bloco terminou em confusão.
Entre os argumentos do MPES para a suspensão estavam o volume de som superior aos 50 decibéis - limite para áreas residenciais - e a interdição da Avenida Estudante José Julio de Souza, dificultando a circulação de motoristas residentes na região. 
No entanto, em sua decisão, o juiz Fernando Cardoso Freitas indeferiu o pedido de suspensão do evento, mas determinou que a interdição do tráfego de veículos fosse feita em apenas um sentido da via - Itaparica x Itapoã, que fosse respeitado o limite de som acordado com a prefeitura, de 100 decibéis, e que o horário do evento, das 13 às 17 horas, fosse respeitado. O descumprimento de cada um desses pontos seria punido com multa de R$ 30 mil.
 DOCUMENTO I   Ação civil pública [.PDF]
 DOCUMENTO II   A decisão [.PDF]
 
DOCUMENTO III  Agravo de Instrumento [.PDF]
PREFEITURA PODE VETAR MEGABLOCOS
Após a confusão no bloco Orla Folia, na Praia de Itaparica, a Prefeitura de Vila Velha fala em vetar megablocos nas ruas da cidade.
Na noite de domingo (14), houve tumulto e correria no local e foi necessário uso de bala de borracha e bombas de gás. Populares jogaram pedras e garrafas contra viaturas que estavam no local.
O secretário de Prevenção e Combate à Violência de Vila Velha, coronel Oberacy Emmerich, afirmou que a Prefeitura pode proibir que esses eventos, com trio elétrico, ocorram em locais abertos:"O próprio organizador desse evento falou que não fará mais esse bloco porque causou mais problema do que trouxe benefício. Ele falou que vai continuar, mas em local fechado. A tendência é que a gente caminhe nesse sentido, de autorizar somente em locais fechados esse tipo de evento".
Após o tumulto, o Comando Geral da PM disse, por nota, que se manifestou de forma contrária a realização da festa. Já o secretário rebateu a informação, garantindo que não houve uma manifestação oficial e apenas verbal. Disse ainda que a PM tinha direito a veto na reunião da Comissão Municipal de Eventos, que autorizou o bloco, mas não proibiu a festa.
"A Polícia Militar foi ouvida. Ela oficialmente, está nas atas, ela não se manifestou oficialmente contrária. Ela manifestou que deveríamos ter todos os cuidados necessários para que um evento dessa natureza aberta. O organizador desse evento cumpriu todas as condicionantes, mesmo assim ele saiu do controle", relatou.
O Ministério Público do Espírito Santo moveu uma ação, três dias antes da festa, pedindo que o bloco fosse cancelado, o que foi negado pela Justiça. O secretário afirmou que a Prefeitura não estava ciente do pedido do MP.  
Segundo informações da Polícia Militar, a confusão começou depois que os foliões se revoltaram por não haver a apresentação da Banda Araketu, anunciada como uma das atrações para a festa. O organizador da festa, Bruno Vitalino, assegurou que pagou a banda, mas o grupo negou que tenha sido contratado.

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