Milena pediu que escola protegesse filhas 'se algo acontecesse a ela'

Após ter sido baleada na cabeça, Milena Gottardi Tonini Frasson não resistiu aos ferimentos e morreu no dia 15 de setembro Crédito: Reprodução/Facebook

Cerca de dez dias antes de morrer, a médica Milena Gottardi, foi à escola onde as filhas estudam e pediu à direção que resguardasse as meninas caso algo acontecesse com ela. O fato foi relatado por uma funcionária da escola durante depoimento, ao qual o Gazeta Online obteve acesso com exclusividade. O nome dela não será revelado para preservar a identidade da testemunha.

Segundo a testemunha, durante o depoimento no Fórum Criminal de Vitória, Milena não deu detalhes sobre o que poderia acontecer com ela, mas olhava sempre para os lados, tinha muita pressa e parecia apreensiva sempre que ia buscar as meninas.

A funcionária da escola relatou ainda que, após a separação, o policial civil Hilário Frasson passou a entrar armado na unidade de ensino quando ia buscar as crianças. Ela lembrou que, em duas ocasiões, Hilário apareceu em um dia que deveria ser de Milena e foi indagado por uma professora: Mas hoje é o seu dia, pai?. E ele respondeu: Não, mas eu que vou buscar.

Naquele momento, ele mostrou a arma para a professora que, se sentindo coagida, procurou a coordenação. A professora teria dito que não tinha "estrutura emocional para lidar com essa situação".

O fato de o policial civil transitar armado pela escola teria ainda desagradado os pais das outras crianças. Milena já havia procurado a escola para que intervisse e pedisse que ele parasse de ir armado buscar as filhas. A funcionária falou que não houve tempo para a intervenção da escola, pois o crime aconteceu pouco tempo depois.

Cerca de uma semana antes do crime, a testemunha conta que percebeu que Milena estava com alguns hematomas e uma maquiagem mais carregada. Ela contou que, mesmo através da maquiagem, era possível ver hematomas que iam da orelha ao queixo da médica.

O DIA DO CRIME

Na noite do dia 14 de setembro de 2017, quando Milena foi baleada no estacionamento do Hucam, em Vitória, Hilário apareceu quase uma hora antes para buscar as filhas. A testemunha contou que ele chegou ao local às 18h20, mesmo sabendo que elas só sairiam às 19h10.