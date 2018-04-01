'Meus alunos recebem bolsa por mês, o tráfico paga por semana'

Maestro Carlos Eduardo Prazeres Crédito: Ana Branco / Agência O Globo

Em 1986, os Paralamas do Sucesso cantaram as agonias da Favela da Maré na música Alagados, que traçava um paralelo entre a comunidade carioca, o aglomerado baiano de palafitas que dá nome à música, e Trenchtown, um dos guetos jamaicanos mais conhecidos do mundo. Nos últimos 32 anos, a realidade não mudou tanto. O conjunto de favelas localizado às margens da Baía de Guanabara amarga a criminalização da pobreza e, muitas vezes, vê o tráfico de drogas chegar a lugares em que o Estado não chega.

Vítima do ciclo da violência urbana, Carlos Eduardo Prazeres firmou um compromisso consigo mesmo após a morte do pai, o maestro português radicado no Brasil Armando Prazeres, assassinado após um sequestro-relâmpago em 1999. Seu carro foi encontrado depois do crime justamente na Maré. Mais de dez anos depois, em 2010, Carlos Eduardo fundou o projeto social Orquestra Maré do Amanhã, como uma resposta pessoal ao drama sofrido por sua família, e com intenção de deixar vivo o legado do pai, um entusiasta da aproximação entre a músicas erudita e popular.

Com oito anos de projeto, vê seus pupilos colhendo frutos: a orquestra se apresentou para o Papa Francisco, no Vaticano, tocou com Anitta na virada de ano em Copacabana, e ainda planeja uma homenagem a Armando em sua terra natal no próximo ano.

Mesmo diante de tantos ganhos  e mais de 3 mil crianças atendidas no Complexo da Maré , a realidade é dura. Tiroteios interrompem aulas e ensaios, alunos choram a execução da conterrânea Marielle Franco, homenageada pela orquestra no Fantástico. Com voz firme, Carlos Eduardo não desanima, e toma os sonhos de cada criança e jovem como combustível para a obra social apoiada principalmente por uma empresa chinesa de energia.

Como veio a ideia de investir em um projeto no Complexo da Maré?

Eu trabalhei com meu pai na Orquestra Pró Música, que já tinha o objetivo de levar música para comunidades, de aproximar a música clássica do popular. Sou jornalista por formação, mas abandonei a carreira e passei a trabalhar com ele. Depois que meu pai foi morto, continuei trabalhando na orquestra. Não queria fazer concertos em espaços tradicionais, e os maestros que vieram depois não deram continuidade a esse projeto. Então me desliguei e comecei a pensar em recomeçar o trabalho. Sabíamos algumas coisas da morte do meu pai. Ele foi sequestrado em Laranjeiras, no Rio. Pouco tempo depois, foi morto e teve o corpo deixado em uma rua de São Cristóvão. Seu carro foi achado depois, na Maré. Ali o sonho foi interrompido e, por isso, quis fazer o sonho renascer. Cansei de reclamar da Pró Música e resolvi sair para continuar o projeto do meu pai.

Como foi o processo entre a idealização do projeto e sua concretização?

Comecei em 2010 com 30 meninos. Queria capacitá-los para serem replicadores na comunidade. Fomos ensinando, preparando, crescendo com eles. No ano passado, firmamos um acordo com a Secretaria Municipal de Educação para musicalizar todas as crianças que estivessem matriculadas em escolas localizadas na Maré. Ou seja, todos os Espaços de Desenvolvimento Infantil (EDIs) e creches da Maré agora têm um núcleo nosso com aulas de canto, ritmo, teoria... Os alunos que se desenvolvem mais, aprendem a ler partituras. E nesse caminho vamos identificando quem tem mais talento, e daí mandamos para as nossas duas escolas, na Maré mesmo. Como o complexo é dividido em duas áreas dominadas por facções diferentes, as crianças não têm liberdade de ir de um canto para outro. Por isso, temos um núcleo de ensino de um lado, e um núcleo do outro lado. Atendemos hoje cerca de 3 mil crianças. Temos 200 na orquestra infantil. Na orquestra principal, já recebem bolsa, acompanhamento psicológico, para não abandonarem o projeto. Conseguimos bolsas de estudos em escolas particulares. Neste ano, quatro chegaram à faculdade.

No início, o que foi mais difícil?

Primeiro, fazê-los se interessar por música de concerto. Mas sabemos que a música tem um conceito transformador, que a música clássica é harmonicamente perfeita, já dura cinco séculos, por mais que as pessoas não ouçam por puro preconceito. Nesse caso, entramos no mundo deles. Preparamos medleys com músicas da Anitta, com músicas conhecidas do Michael Jackson. Se eu chego em uma escola de criança pequenininha e toco Mozart, vai todo mundo embora. Mas se eu toco Anitta, eu quebro essa barreira.

E o que você percebe?

Que eles nunca foram apresentados a isso (música clássica). Eu geralmente faço um acordo com eles, gravo um CD com as músicas mais conhecidas, com alguns clássicos, e peço para começarem com um exercício, ouvindo 20 minutos por dia, como se fosse um remédio. Quando vejo, alguns já estão ouvindo várias vezes por dia. Agora vai ter a apresentação da Segunda Sinfonia  Ressurreição, de Gustav Mahler, no Theatro Municipal (do Rio). Tenho 100 crianças na fila para brigar por ingressos, estou tentando conseguir mais alguns, porque várias querem ir... e para você ter uma ideia, 40 delas são da orquestra mirim, têm de 7 a 12 anos.

Ao longo desses anos todos, quais situações mais marcaram você?

Sem dúvida, a que mais nos emocionou foi no ano passado, quando tocamos para o Papa Francisco, no Vaticano. Em 2013, quando ele esteve no Brasil, coloquei na cabeça que queria uma bênção dele na Maré. Conseguimos marcar um concerto para ele no dia 23 de julho, mas choveu a cântaros no dia. Foi terrível, as crianças choraram muito, ficamos tristíssimos. Mas, com a ajuda da produção do Faustão, o papa convidou as crianças para tocarem no Vaticano. Foi uma experiência incrível. Além disso, estamos programando um concerto para o ano que vem, justamente no dia dos 20 anos da morte do meu pai, em Arouca, Portugal, onde ele nasceu. Só faltam as passagens. Outra grande conquista foi a da nossa casa, a nossa sede, um teatro para atender a comunidade. A previsão é de que seja inaugurado em setembro deste ano. Fica num galpão enorme, na Maré mesmo, mas fora da área de conflito.

E qual situação foi mais marcante no dia a dia da comunidade, vendo a realidade dessas crianças de perto?

Ah, agora o assassinato da Marielle. Ela era uma personalidade da Maré. Era um exemplo principalmente para as crianças negras, era uma pessoa que ouvia a voz delas. A dor deles é a minha dor, tenho sofrido junto. Vejo as crianças chorando como se tivessem perdido um familiar. Além disso, já tivemos aulas interrompidas várias vezes por tiroteios violentos. Até por isso paramos de fazer apresentação em casamento. Era uma coisa bem legal, trazia uma grana para os meninos... Mas em 2015, tínhamos um marcado no Alto da Boa Vista. Ensaiamos muito, estávamos nos preparando para sair da favela, quando começou um tiroteio forte. Na época, a favela estava ocupada pelo Exército. Um soldado foi baleado e caiu com o tanque no valão na frente da escola. O tiro continuou comendo solto e tínhamos um compromisso assumido. A partir daquele dia, decidi que não tocaríamos mais em casamentos, porque para os noivos, era um dia especial, mas para nós, não, porque não tem dia marcado para ter tiroteio.

Você costuma dizer que falta oportunidade na favela. A vivência foi primordial para que chegasse a essa conclusão?

Eu entendi isso com meu pai, quando decidi largar o jornalismo. A gente vê aquelas pessoas chorando, emocionadas, ouvindo tocar Mozart, Beethoven... Meu pai mesmo dizia que as pessoas não gostavam daquilo porque não estavam acostumadas a ouvir. Com o instrumento é a mesma coisa. Se todos dali tivessem a oportunidade de pegar um instrumento, aprender a tocar, iam se apaixonar. É isso que eu vejo. Em concertos para a comunidade, vejo quem da plateia costuma imitar o maestro. No final, chamo crianças no palco, para verem tudo de perto. Você precisa ver a cara deles regendo uma orquestra!

E você sempre teve mesmo a ideia de profissionalizar os jovens, não apenas ocupar o tempo...

Isso. O projeto tem só oito anos. Começamos com esses garotos do zero. Profissionalizar em oito anos é uma vitória incrível. Muitos, no último ano, não passaram no Enem. Mas tenho uma lista de alguns que vão entrar na universidade neste ano. Investimos em todos os lados, porque sabemos que o ensino que eles recebem é fraco. Até por isso, contratamos professores para reforço. Os que já entraram para a faculdade, são contratados pelo projeto como professores, recebem o mesmo que os nossos professores recebem. Alguns foram para as EDIs, recebem um salário mensal. Outros continuam fazendo casamentos por fora, nós indicamos para eventos sem a orquestra. Quando começamos, os sonhos deles eram muito pequenos. Pensavam no máximo em trabalhar em um supermercado. Sem desmerecer isso, é claro, mas eles não tinham perspectiva. Hoje eles já pensam que podem se tornar profissionais, fazer faculdade, coisas que antes não pensavam.

E qual o próximo projeto da orquestra?

Olha, já tive a tentação de mudar o mundo, de abraçar o mundo. Já quis abrir núcleos pelo resto do Rio de Janeiro, mas vi que meu compromisso é com a Maré. Recentemente descobrimos que a área do Piscinão de Ramos ainda é considerada Maré e fomos para lá. À medida que for construindo meu exército de músicos, faço com que eles repliquem isso. Tenho só 30 meninos preparados. Mas com o tempo, quando tiver 3 mil profissionalizados, eles mesmos vão passando isso para frente. Já tive um núcleo em Xerém, mas a fábrica que nos ajudava a bancar o projeto lá faliu. Tinha 12 meninos que tocavam lá e iam passar a ficar na rua. O que eu fiz? Como moro em Petrópolis, passo no caminho e trago eles para cá. É uma carga muito pesada nas minhas costas, não posso abraçar o mundo enquanto representante da Orquestra Maré do Amanhã.

Vivendo o dia a dia da comunidade, me diga: o que é a Maré?