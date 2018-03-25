Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Mesmo com contas pagas, idosa tem luz cortada há 6 dias em Vila Velha
NO ESCURO

Mesmo com contas pagas, idosa tem luz cortada há 6 dias em Vila Velha

Segundo neta de Chirley Alves Queiroz, empresa alega que padrão está dentro da residência

Publicado em 25 de Março de 2018 às 00:10

Redação de A Gazeta

Mesmo com conta paga, Chirley Alves Queiroz, de 76 anos, está há seis dias sem luz após ter a energia cortada sem aviso pela EDP Crédito: Mayara Queiroz Dalla Brandão
Quando você pensa que estar com as contas em dia é sinal de não ter dores de cabeça, se engana. Chirley Alves Queiroz, 76, é prova disso. Segundo a neta da idosa, Mayara Queiroz Dalla Brandão, a EDP cortou a luz da casa, que fica em Alvorada, Vila Velha, sem nenhum aviso prévio. "Liguei para saber o motivo e me disseram que é porque o padrão está dentro da casa", conta ela, se revoltando em seguida: "Não fizeram nenhum tipo de aviso e a conta de energia sempre chegou. Agora, uma idosa, surda, está no escuro há seis dias", reclama.
De acordo com Mayara, ela estava no trabalho, em Cariacica, quando a avó ligou dizendo que a casa estava sem energia: "Minha avó tinha ido ao médico fazer uns exames e, quando voltou, encontrou a casa sem energia".
Após o trabalho, a despachante se dirigiu até a residência, no município vizinho. "Chegando lá, vi que só a casa dela estava sem energia. Todos os vizinhos tinham luz. O corte foi feito porque o relógio está dentro de casa, mas tem um buraco no muro para que a pessoa possa ver o padrão", relata.
"A casa é antiga, de 1967, e desde sempre o relógio foi dentro da casa e as contas chegam. Inclusive, existem outras casas na rua com o relógio dentro e nenhuma delas teve a energia cortada".
Sem nenhum aviso prévio por parte da EDP, Mayara conta que foi até o Procon e ao Ministério Público mas não teve uma resposta animadora. "O Procon diz que não pode fazer nada porque é uma norma da empresa ter o padrão na rua. Hoje (sábado) passamos o dia todo no Ministério Público. Eles alegaram que não é urgência e pode esperar. Mas vamos esperar até quando? Pelo estatuto do idoso, eles não poderiam fazer isso", desabafa ela, contando que avó teve até que jogar alguns alimentos por não ter como armazenar na geladeira, que está sem funcionar devido ao corte de energia.
Procurada, a EDP informou que está verificando o caso.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados