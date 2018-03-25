Mesmo com contas pagas, idosa tem luz cortada há 6 dias em Vila Velha

Quando você pensa que estar com as contas em dia é sinal de não ter dores de cabeça, se engana. Chirley Alves Queiroz, 76, é prova disso. Segundo a neta da idosa, Mayara Queiroz Dalla Brandão, a EDP cortou a luz da casa, que fica em Alvorada, Vila Velha, sem nenhum aviso prévio. "Liguei para saber o motivo e me disseram que é porque o padrão está dentro da casa", conta ela, se revoltando em seguida: "Não fizeram nenhum tipo de aviso e a conta de energia sempre chegou. Agora, uma idosa, surda, está no escuro há seis dias", reclama.
De acordo com Mayara, ela estava no trabalho, em Cariacica, quando a avó ligou dizendo que a casa estava sem energia: "Minha avó tinha ido ao médico fazer uns exames e, quando voltou, encontrou a casa sem energia".
Após o trabalho, a despachante se dirigiu até a residência, no município vizinho. "Chegando lá, vi que só a casa dela estava sem energia. Todos os vizinhos tinham luz. O corte foi feito porque o relógio está dentro de casa, mas tem um buraco no muro para que a pessoa possa ver o padrão", relata.
"A casa é antiga, de 1967, e desde sempre o relógio foi dentro da casa e as contas chegam. Inclusive, existem outras casas na rua com o relógio dentro e nenhuma delas teve a energia cortada".
Sem nenhum aviso prévio por parte da EDP, Mayara conta que foi até o Procon e ao Ministério Público mas não teve uma resposta animadora. "O Procon diz que não pode fazer nada porque é uma norma da empresa ter o padrão na rua. Hoje (sábado) passamos o dia todo no Ministério Público. Eles alegaram que não é urgência e pode esperar. Mas vamos esperar até quando? Pelo estatuto do idoso, eles não poderiam fazer isso", desabafa ela, contando que avó teve até que jogar alguns alimentos por não ter como armazenar na geladeira, que está sem funcionar devido ao corte de energia.
Procurada, a EDP informou que está verificando o caso.