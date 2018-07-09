Menino é abusado por idoso dentro de ônibus em Conceição da Barra

Idoso foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional de São Mateus Crédito: Reprodução / Google Maps

Um menino de 13 anos foi abusado sexualmente por um idoso de 61 anos dentro de um ônibus, em Conceição da Barra, região Norte do Estado. O crime aconteceu na noite deste domingo (08).

A Polícia Militar foi acionada pelo cobrador do ônibus na rodoviária da cidade, em Braço do Rio. Ele informou aos militares que um passageiro idoso, que entrou no coletivo dizendo que era deficiente, molestou um passageiro menor de idade. Segundo a PM, a vítima contou aos policiais que o acusado sentou em um lugar próximo e fez gestos para o menor ficar ao lado dele.

Como o menino não foi, o suspeito sentou-se em uma poltrona ao lado da dele e continuou fazendo gestos, além de ter passado a mão no garoto e falado palavras obscenas. Um passageiro ouviu a conversa e chamou a vítima para sentar ao lado dele. O idoso reagiu e tentou agredir o homem que ajudou o menino.

De acordo com a Polícia Militar, o acusado chegou a falar que mataria o passageiro e foi para o fundo do ônibus. Foi solicitado o apoio da PM. Os policiais pediram para o suspeito sair do coletivo, mas ele se recusou. Foi preciso algemar e tirar o idoso do ônibus. Ele foi encaminhado para o plantão da 18ª Delegacia Regional de São Mateus para as medidas cabíveis.