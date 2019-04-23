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É festa!

Menino completa quatro anos e ganha festa com tema Polícia Militar

Victor Ferreira Martins Mattos sempre foi fã da PM e neste 1º de maio vai ganhar uma comemoração temática

Publicado em 22 de Abril de 2019 às 23:54

Publicado em 

22 abr 2019 às 23:54
Victor Ferreira Martins, vai fazer 4 anos e o tema será a CIOC, Cia Independente de Operações copm Cães. Na foto, ele posa com a sua tia, a soldado Larissa Crédito: Fernando Madeira
No próximo dia 1º, quando completa 4 anos, o pequeno Victor Ferreira Martins Mattos vai ganhar uma festa de aniversário com o tema Polícia Militar. O tema é uma das grandes paixões de Victor. Antes do grande dia, Victor realizou o sonho de ser PM por um dia.
Ontem, ele esteve na Companhia Independente de Operações com Cães (Cioc), em Maruípe, Vitória, onde tirou algumas fotos, uma espécie de ensaio fotográfico. Ele dividiu as lentes com Ralph, um cão policial e com a madrinha, a soldado Larissa Rangel.
O local escolhido para as fotos uniu duas paixões de Victor: polícia e animais.
A mãe dele, a administradora Bruna Rafaela Mattos Ferreira Martins, 33 anos, afirma que ele ama cachorros.
Os dois interesses, aliás, fazem parte da vida de Victor desde sempre, é o que garante Bruna. Ela lembra que ele, ainda bem novinho, quando via uma viatura na rua e já se animava.
“Quando estávamos na rua e ele via uma viatura passando já ficava todo eufórico, desde sempre ele teve esse interesse”, garante a mãe.
O fato de a madrinha dele, a soldado Larissa Rangel ser da polícia militar deu uma forcinha para que a aproximação da criança se fortalecesse.
A mãe dele explica que os dois sempre foram muito próximos, então, é possível que ele relacione a polícia à tia.. Já a soldado lembra que o uniforme dela sempre foi motivo de curiosidade por parte do afilhado.
“Ele sempre me viu de farda. Quando eu dormia na casa dele, volta e meia eu ele pegava a minha boina ou coturno para brincar. Nunca forçamos nada, sempre partiu dele”, finaliza.

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