Menino cai de de telhado ao tentar buscar pipa em Vitória

Uma criança de 12 anos ficou ferida após cair de cinco metros de altura. O menino corria atrás de uma pipa, no bairro Jesus de Nazareth, quando subiu no telhado de um dos galpões do Ginásio Álvares Cabral, em Bento Ferreira, Vitória, e caiu. O acidente aconteceu na tarde deste domingo (24), por volta das 15h30.
Uma funcionária do clube Álvares Cabral - que não quis ser identificada - informou que o menino subiu no telhado do galpão onde são guardados os barcos para aulas de remo. Os funcionários acreditam que ele caiu após ter pisado na parte de acrílico do telhado.
Ainda de acordo com a funcionária, um dos funcionários do local escutou o barulho e pensou ser o vento. Quando ele foi ao local verificar, encontrou a criança caída no chão. Alguns sócios que pescavam no momento do acidente acionaram o socorro.
A criança foi encaminhada para o Hospital Infantil de Vitória. De acordo com funcionários do hospital, o menino está entubado e inconsciente. Ele vai passar por exames.