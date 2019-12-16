Menino atropelado e morto por picape no ES já foi capa de A Gazeta

Guilherme Rodrigo Cardoso, de 10 anos, ao centro, de camisa amarela, já foi capa de A Gazeta Crédito: Arquivo - GZ

A família do menino Guilherme Rodrigo Cardoso, de 10 anos, que morreu após um acidente de trânsito em Cariacica, no último sábado (14), estampou a capa do jornal A Gazeta no dia 7 de março de 2018. À época, a dona de casa Rosiane Bravim, então com 32 anos, e o marido, o mecânico Sérgio Queiroz Cardoso, falaram sobre gravidez na adolescência.

A mãe de Guilherme ficou grávida pela primeira vez aos 14 anos. Na reportagem especial, ela falou sobre os 10 filhos e a vida da família no bairro Flexal II, em Cariacica. Na foto que ilustrou a reportagem especial, Guilherme aparece vestindo uma camisa amarela ao lado de oito irmãos e dos pais.

Na manhã desta segunda-feira (16), após o sepultamento do menino, Rosiane, 34 anos, disse que Guilherme, um irmão de 9 anos e uma irmã de 11 anos foram convidados pela vizinha para irem ao aniversário de uma amiga em Flexal II. No entanto, a festa iria acontecer no bairro Santa Luzia.

A vizinha disse que eles iram no aniversário aqui mesmo, em Flexal II. Se eu soubesse que iriam para outro bairro, e naquele carro, não ia permitir. Quando me ligaram falando do acidente, fiquei sem entender nada. Cheguei no local e vi meu filho caído, sem vida. Sem dúvida, o pior momento na vida de uma mãe, disse Rosiane.

Rosiane contou também que os irmãos de Guilherme estão bastante abalados com o acidente. O menino estudava, era amante das plantas e animais. Há cerca de dois dias, ele tinha comprado um hamster de estimação. No quintal, Guilherme e os irmãos criavam galinhas e cachorros.

Eles estão muito abalados. Nesta semana vou procurar um psicólogo para ajudar os dois que estavam no acidente. Eles estão tristes, sentindo muita falta do irmãozinho. A menina que pulou do carro na hora do acidente nem está conversando com a gente, disse.

Família de Guilherme Rodrigo Cardoso Crédito: Reprodução

COMO FOI O ACIDENTE

O acidente aconteceu por volta das 20 horas de sábado (14) na Rua D, no bairro Santa Luzia, região de Bubu, em Cariacica. Testemunhas contaram que Guilherme Rodrigo Cardoso, 10 anos, seguia para a festa com outras quatro crianças. Ele, uma irmã e um irmão, e outras duas crianças estavam na carroceria de um veículo modelo Pampa.