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Estavam com hipotermia

Meninas de 11 e 12 anos são resgatadas alcoolizadas em praia de Vila Velha

No fim da tarde do último sábado (30), guardas-vidas do município notaram duas meninas, uma de 11 e outra de 12 anos, imóveis na areia. Na abordagem, os agentes perceberam que elas estavam alcoolizadas e com quadro de hipotermia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2020 às 12:33

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 12:33

Guardas-vidas estavam em um posto de observação na Praia de Itapuã e notaram as duas crianças imóveis na areia
Guardas-vidas estavam em um posto de observação na Praia de Itapuã e notaram as duas crianças imóveis na areia Crédito: Fernando Madeira
O fim de tarde do último sábado (30) reservou um salvamento de duas meninas, uma de 11 e outra de 12 anos, na faixa de areia da Praia de Itapoã, em Vila Velha. Por volta das 17h30, guardas-vidas do Serviço de Salvamento Aquático de Vila Velha avistaram, do posto de observação de Gaivotas, duas meninas deitadas na areia e sem esboçar reação.

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Ao se aproximarem das duas, os guardas-vidas perceberam que ambas estavam bastante alcoolizadas, aparentando estar em coma alcoólico, e com quadro de hipotermia. Ao redor das meninas havia uma quantidade de garrafas de bebidas espalhadas pelo local, e elas exalavam cheiro de álcool pelas vias aéreas. Segundo a Prefeitura de Vila Velha, as duas meninas são moradoras do bairro Santa Inês, na mesma cidade.

SAMU ACIONADO

Ao notarem a gravidade do quadro de saúde das meninas, os guardas-vidas realizaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que as conduziu para uma unidade básica de saúde. De acordo com os relatos dos socorristas, as duas estavam em delírios e com as vias áreas parcialmente obstruídas. A mãe da menina de 12 anos foi localizada e acompanhou o socorro prestado pelo Samu.
Ainda de acordo com a prefeitura, informações repassadas aos guardas-vidas dão conta de que as duas meninas bebiam com um grupo de adolescentes e, após passarem mal, os colegas as abandonaram na areia da praia.
Na nota enviada à reportagem pela Prefeitura de Vila Velha nesta segunda-feira (1º) não foi informado para qual unidade de saúde as duas foram levadas e nem o estado de saúde das meninas.

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