Meninas de 11 e 12 anos são resgatadas alcoolizadas em praia de Vila Velha

Ao se aproximarem das duas, os guardas-vidas perceberam que ambas estavam bastante alcoolizadas, aparentando estar em coma alcoólico, e com quadro de hipotermia. Ao redor das meninas havia uma quantidade de garrafas de bebidas espalhadas pelo local, e elas exalavam cheiro de álcool pelas vias aéreas. Segundo a Prefeitura de Vila Velha, as duas meninas são moradoras do bairro Santa Inês, na mesma cidade.