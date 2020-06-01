Meninas de 11 e 12 anos são resgatadas alcoolizadas em praia de Vila Velha

O fim de tarde do último sábado (30) reservou um salvamento de duas meninas, uma de 11 e outra de 12 anos, na faixa de areia da Praia de Itapoã, em Vila Velha. Por volta das 17h30, guardas-vidas do Serviço de Salvamento Aquático de Vila Velha avistaram, do posto de observação de Gaivotas, duas meninas deitadas na areia e sem esboçar reação.
Ao se aproximarem das duas, os guardas-vidas perceberam que ambas estavam bastante alcoolizadas, aparentando estar em coma alcoólico, e com quadro de hipotermia. Ao redor das meninas havia uma quantidade de garrafas de bebidas espalhadas pelo local, e elas exalavam cheiro de álcool pelas vias aéreas. Segundo a Prefeitura de Vila Velha, as duas meninas são moradoras do bairro Santa Inês, na mesma cidade.
SAMU ACIONADO
Ao notarem a gravidade do quadro de saúde das meninas, os guardas-vidas realizaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que as conduziu para uma unidade básica de saúde. De acordo com os relatos dos socorristas, as duas estavam em delírios e com as vias áreas parcialmente obstruídas. A mãe da menina de 12 anos foi localizada e acompanhou o socorro prestado pelo Samu.
Ainda de acordo com a prefeitura, informações repassadas aos guardas-vidas dão conta de que as duas meninas bebiam com um grupo de adolescentes e, após passarem mal, os colegas as abandonaram na areia da praia.
Na nota enviada à reportagem pela Prefeitura de Vila Velha nesta segunda-feira (1º) não foi informado para qual unidade de saúde as duas foram levadas e nem o estado de saúde das meninas.