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Colisão no MS

Menina que perdeu os pais em acidente deve ter alta nos próximos dias

Segundo o Hospital Santa Casa, de Campo Grande, no MS, a previsão é de que Helora Brandão, 4 anos, tenha alta na próxima quinta-feira (02)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2018 às 12:46

Publicado em 31 de Julho de 2018 às 12:46

Menina Helora Maria Soares Brandão sobreviveu ao acidente no Mato Grosso Crédito: Reprodução
A pequena Helora Brandão, de quatro anos, que sobreviveu ao acidente no Mato Grosso do Sul, que matou os pais dela, deve ter alta nos próximos dias.
Segundo o Hospital Santa Casa, de Campo Grande, a previsão é da menina ter alta na próxima quinta-feira (02). Ela está internada no hospital, após sofrer várias fraturas e traumatismo craniano. A menina chegou a ficar 72h sedada e entubada.
Menina que perdeu os pais em acidente deve ter alta nos próximos dias
Na tragédia, os pais de Helora, Henrique Brandão, que era superintendente do Banestes, e Mery Brandão, professora, morreram. A família passava férias no Mato Grosso do Sul. O carro em que os três estavam colidiu com o veículo de uma médica, que teve ferimentos leves.

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