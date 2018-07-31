Segundo o Hospital Santa Casa, de Campo Grande, a previsão é da menina ter alta na próxima quinta-feira (02). Ela está internada no hospital, após sofrer várias fraturas e traumatismo craniano. A menina chegou a ficar 72h sedada e entubada.

Menina que perdeu os pais em acidente deve ter alta nos próximos dias

Na tragédia, os pais de Helora, Henrique Brandão, que era superintendente do Banestes, e Mery Brandão, professora, morreram. A família passava férias no Mato Grosso do Sul. O carro em que os três estavam colidiu com o veículo de uma médica, que teve ferimentos leves.