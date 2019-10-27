Prédio na Praia do Morro, em Guarapari, do qual o concreto da varanda se soltou, teve área interditada Crédito: Defesa Civil Guarapari

Your browser does not support the audio element. Menina de 2 anos atingida por concreto sorri e anima a família

Após uma semana do acidente, um sorriso. A menina de 2 anos e oito meses que foi atingida na cabeça por um pedaço de concreto que se soltou da varanda de um prédio na Praia do Morro, em Guarapari, sorriu na manhã deste domingo (27) para a mãe. A reação animou a família, que estava bastante preocupada com a apatia da criança.

A avó da menina conta que ela permanece internada na unidade semi-intensiva do Hospital Infantil de Vitória, com quadro estável, mas ao contrário do sábado, quando parecia não reconhecer ninguém e não se expressava, um pequeno sorriso encheu de esperança os familiares.

"Graças a Deus, ela sorriu para minha filha. Já está mais alegrinha, tomou banho que ela tanto gosta, está com uma expressão bem melhor. Antes, o olhar estava parado, não tinha alegria. E, neste momento, o que a gente mais quer, é a alegria dela de volta. Ela é uma menina muito risonha, que corre, brinca o dia inteiro", relata a avó.

Nesta segunda-feira (28), a avó vai ao hospital para conversar sobre o atendimento em fisioterapia e fonoaudiologia para a neta, para ajudar na recuperação da menina. "Nossa preocupação é que se recupere bem. Talvez não seja tão rápido, nossa permanência aqui é por tempo indeterminado, mas esperamos que não tenha sequelas. Depois do sorriso, temos mais esperança", finaliza.

RELEMBRE O CASO

Um pedaço do concreto da varanda de um edifício na Praia do Morro se soltou da estrutura na noite do sábado (19) , e atingiu em cheio a cabeça da criança que passava pela calçada no colo do pai. A menina estava em um grupo de oito pessoas da família, todas turistas de Minas Gerais. Uma tia e o pai dela também tiveram ferimentos leves por conta da queda do concreto.