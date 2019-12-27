A menina de 2 anos e oito meses que foi atingida em outubro por um pedaço de concreto que se desprendeu de um prédio em Guarapari, Região Metropolitana de Vitória, deu os primeiros passos após o acidente. A família de Anna Luíza divulgou um vídeo nesta quinta-feira (26), em que a menina aparece sorridente e confiante.
Menina atingida por concreto em Guarapari dá os primeiros passos
Geni Rodrigues de Abreu, avó da criança, foi quem mandou o vídeo demonstrando estar super feliz pela recuperação da neta. A família é de Pirapora, em Minas Gerais, e passava férias em Guarapari quando aconteceu o acidente.
O ACIDENTE
Um pedaço de concreto da varanda de um prédio na Praia do Morro se desprendeu da estrutura na noite de 19 de outubro, e atingiu a cabeça da criança que passava pela calçada no colo do pai. A menina estava em um grupo de oito pessoas da família, todas turistas de Minas Gerais.
Uma tia e o pai dela também tiveram ferimentos leves por conta da queda do concreto. A criança foi socorrida pelo Samu para o Hospital São Franscisco de Assis, também na Praia do Morro, e depois transferida para o pronto socorro do Hospital Infantil, anexo ao Hospital da Polícia Militar, em Vitória. A menina teve parte da cabeça esmagada e precisou passar por cirurgia.