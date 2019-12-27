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Menina atingida por concreto em Guarapari dá os primeiros passos

Anna Luiza aparece dando os primeiros passos em um vídeo, enviado à reportagem pela avó, Geni Rodrigues de Abreu; assista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2019 às 23:15

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 23:15

Anna Luiza dá os primeiros passos desde o acidente em Guarapari Crédito: Reprodução
A menina de 2 anos e oito meses que foi atingida em outubro por um pedaço de concreto que se desprendeu de um prédio em Guarapari, Região Metropolitana de Vitória, deu os primeiros passos após o acidente. A família de Anna Luíza divulgou um vídeo nesta quinta-feira (26), em que a menina aparece sorridente e confiante.
Menina atingida por concreto em Guarapari dá os primeiros passos
Geni Rodrigues de Abreu, avó da criança, foi quem mandou o vídeo demonstrando estar super feliz pela recuperação da neta. A família é de Pirapora, em Minas Gerais, e passava férias em Guarapari quando aconteceu o acidente.

O ACIDENTE

Um pedaço de concreto da varanda de um prédio na Praia do Morro se desprendeu da estrutura na noite de 19 de outubro, e atingiu a cabeça da criança que passava pela calçada no colo do pai. A menina estava em um grupo de oito pessoas da família, todas turistas de Minas Gerais.
Uma tia e o pai dela também tiveram ferimentos leves por conta da queda do concreto. A criança foi socorrida pelo Samu para o Hospital São Franscisco de Assis, também na Praia do Morro, e depois transferida para o pronto socorro do Hospital Infantil, anexo ao Hospital da Polícia Militar, em Vitória. A menina teve parte da cabeça esmagada e precisou passar por cirurgia.

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