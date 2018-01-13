Mega-Sena pode pagar R$ 12 milhões neste sábado

Mega-Sena: apostas podem ser feitas até às 19h Crédito: Divulgação

A Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 12 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas a serem sorteadas no concurso 2.004, que será realizado a partir das 20h (horário de Brasília) deste sábado (13) no Caminhão da Sorte da CAIXA que está em Pomerode (SC).

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá mais de R$ 47 mil apenas em rendimentos mensais. O valor do prêmio também é suficiente para adquirir uma frota de 340 carros populares.