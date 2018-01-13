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Mega-Sena pode pagar R$ 12 milhões neste sábado

Apostas podem ser feitas até às 19h. Sorteio será realizado às 20h em Pomerode (SC)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2018 às 16:40

Publicado em 13 de Janeiro de 2018 às 16:40

Mega-Sena: apostas podem ser feitas até às 19h Crédito: Divulgação
A Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 12 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas a serem sorteadas no concurso 2.004, que será realizado a partir das 20h (horário de Brasília) deste sábado (13) no Caminhão da Sorte da CAIXA que está em Pomerode (SC).
Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá mais de R$ 47 mil apenas em rendimentos mensais. O valor do prêmio também é suficiente para adquirir uma frota de 340 carros populares.
 As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio. Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA podem fazer suas apostas na Mega-Sena pelo seu computador pessoal, tablet ou smartphone. Para isso, basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteios (quartas e sábados), quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

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